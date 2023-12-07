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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 10:31
#14011
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Цитата:
Vit:
Солдат походу конкретно свестит.

Когда Максаф с командой Марика изничтожали, хотя бы было интересно, а тут сплошь красный свет.
Честно говоря и Змея провокационная. " Довоюй родной", странно как то звучит. У меня дед на настоящей войне воевал, защищал Родину на которую напали. Так мать рассказывала, письма писали: "Только живой домой приди". А тут "довоюй"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 10:53
#14012
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Цитата:
Змея Подколодная:
Промка взята. Коксохим на очереди. Его позывной Вожак! Победа будет Zа ними.

Ну разрушили этот завод, разрушили до основания Авдеевку, Бахмут, Соледар, в котором сами русские пропагандисты нашли живущего только одного человека.
Хромово.
Разрушат и другие цветущие города.
Всех донбасовцев отправили умирать за Путина, света нет, тепла нет, воды нет.
Получка 10 тысяч рублей.
Что русским даст чужая выжженая земля, за которую они сотнями тысяч погибают?
За 8 лет уничтожили донецкую область, шахты.
Теперь уничтожают остальное.
За что русский мужик должен довоевать и погибнуть?
Россия проиграла и жестко.
До Киева дойти, это уже над Россией весь мир смеется.
Это просто невозможно..
Это какое то безумие.
Все разрушить до Киева, всех убить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 10:56
#14013
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Вот Донецк.
Ни воды, ни тепла.
Кто виноват?

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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 10:56
#14014
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Цитата:
Солдат походу конкретно свестит


Фляга свистит у вас. А у Вожака реальное положение дел. Сухо. Четко. А вы, Вит, прекратите выпивать. Ну или хотя бы закусывайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 10:57
#14015
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Вот сами пропагандисты, и город, где остался один человек, живой.
И это говорят сами русские..


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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 10:58
#14016
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Цитата:
А тут "довоюй"


Музыка: Евгений Птичкин Стихи: Роберт Рождественский

Довоюй, родной! Дотерпи, родной!Не давай вздохнуть, злому ворогу!Мы за вас горой, вы за нас стеной.Всё у нас с тобой нынче поровну.Всё у нас поровну.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:00
#14017
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Цитата:
Змея Подколодная: А вы, Вит, прекратите выпивать. Ну или хотя бы закусывайте.
Ок. Я имею законое право на свои выходные и выпить. И замете. Я свистю аккуратно, с толком.) :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:15
#14018
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Цитата:
Змея Подколодная:
Не давай вздохнуть, злому ворогу

Вот только заметьте Роберт Рождественский писал про войну настоящую, когда враг топчет родную землю. А у Вас ворог это простой украинец , который встал на защиту своей Родины. Бывший братский народ! Не надо извращать слова Великого поэта, приспосабливать к политической конъюнктуре, так как Вам выгодно.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:20
#14019
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Цитата:
Вот только заметьте Роберт Рождественский писал про войну настоящую


Как выяснилось, Рождественский- это не ваш уровень. А эти слова актуальны и сейчас.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:21
#14020
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Когда говорят по российскому ТВ уничтожили живую силу противника, для Вас это радость, а я каждый раз боюсь , а вдруг в это число попали мои воспитанники с Украины из п/л "Орлёнок". Почему то за российских своих воспитанников не боюсь, они все у меня были из богатых семей и отношения были ровные, а ребята из Украины были из простых семей, просто была программа по реабилитации Чернобыльской зоны и отношения были сердечные, разницу улавливаете?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:22
#14021
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Цитата:
Змея Подколодная:
это не ваш уровень.

Я думаю это не Вам судить!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:23
#14022
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Кровожадная Вы наша!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:31
#14023
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Цитата:
saba: Кровожадная Вы наша!
Она женщина. Они такие ,любят обсуждать мужиков. Ярлыки навешать. Они такие их вроде мы должны понять . И всё равно мы их любим. А они нас)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:32
#14024
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Цитата:
Змея Подколодная:

И что Вит, кто хуже, местные, которые тебя сепаром обзывают..? Эк попёрло то
Да кстати Змеюшка, можно ещё стихи Евгения Евтушенко привести: "Хотят ли русские войны". Видите ли в чём соль , это относится к русским, а не к тем , кто всегда "одобрямс". В конце концов ,когда Сталин умер страна рыдала, невзирая на то, что практически во всех семьях были репрессированные родственники.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 11:38
#14025
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Цитата:
Vit:
Она женщина.

Женщина шея, мужчина голова. Голова усохла,а шея выросла в размерах и стала управлять ни к чему не способной головой. Первое как бы народная мудрость, второе мои наблюдения за собой!
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