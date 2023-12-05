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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 14:00
#13996
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Цитата:
Козлов я:

Романтическая лодка и алые паруса разбились о быт? Как страшна участь гормонов в человеческом организме!!!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3696
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 14:26
#13997
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Цитата:
Vit:
Выбирай)


Ты уже мой друг
Не скажу, что с привилегиями, но давний друг!
(:lol: это виртуальный флирт?)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13699
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 15:18
#13998
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Цитата:
таноми52:


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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 19:40
#13999
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Я в нетерпении , жду ответа от Ильяса. Очень хочется знать, как теперь будут размножаться акимы методом почкования! Может тогда и административный ресурс не нужен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 20:48
#14000
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Хм..
Слава Русскому Герою!
Или Российскому Герою?


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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.12.23 - 22:04
#14001
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.12.23 - 22:05
#14002
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.12.23 - 22:06
#14003
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А мой подъезд лучше вАшего, и шлагбаум обслуживается не кухаркой :-P
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.12.23 - 22:07
#14004
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Буратино меньше хлебайте. Он хуже боярышника для вАс.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.12.23 - 22:10
#14005
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.12.23 - 22:12
#14006
Комментарий проходит проверку.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1681
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 00:17
#14007
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Цитата:
ПРОМКА. 06.12.23. Двое суток работал на промке. Если отключить эмоции, то в сухом остатке можно сказать следующее. В промку мы вцепились зубами, контролируем уверенно, на упорстве и злости. Промка сейчас вклинивается в линию обороны хохлов таким аппендицитом, поэтому ее кроют с трех сторон. Пока линия фронта не выровняется, о дальнейшем продвижении вперед речи не идет. Кроют ее круглосуточно изо всего подряд, поэтому там мало что от тебя зависит, работают чуйка и воинская удача, фарт. Позавчера попали под раздачу птицы. Три ВОГа упали в нескольких метрах. Чудом группа осталась целой. Вчера работал из РПГ, через три минуты после отхода два прилёта "польки" в нашу точку. Богу молишься истово, практически без остановки. Стрелкотня там за серьезную опасность не считается. Теперь минусы. У хохла безлимит по БК и камикадзе, четко выстроена система глаз и огня. Кроют маршруты ротации и эвакуации. Наши РЭБы с их птицами не справляются. Так что у хохла полное доминирование в воздухе. И это проблема номер один. Вторая проблема - мало арты. Ее всегда мало с точки зрения пехоты, но тут серьезный дефицит. Когда включается наша арта, дышать реально легче. Вчера наши ФПВшники уничтожили 120мм миномет. Если решить эти две проблемы, то шансов у хохла не останется. О потерях говорить не буду, но сейчас промка - это Невский пятачок Донбасса. Делайте выводы сами. Есть отдельная группа бойцов - они работают проводниками, целый день колесят по промке. Каждый из них - настоящий герой. Вообще все парни, что держат промку - настоящие мужики. Теперь печальные новости для хохлов: хрен вам, а не промка. Вам ее не вернуть никогда. Это наша земля. Мы закрепились. Мы вас ждём. Давайте в гости, горячий приём обеспечим. Мой позывной - Вожак. Победа будет за нами.

Промка взята. Коксохим на очереди. Его позывной Вожак! Победа будет Zа ними.

Довоюй,родной (с)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1681
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 00:27
#14008
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Цитата:
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.


Предателей нигде не любят.

В президентство Петра Порошенко Кива запомнился ярой словесной русофобией. Например, в мае 2015 года он призывал расстреливать автобусы, следующие из Киева в Донецк и обратно: «Была бы моя воля, я расстреливал бы этих путешественников в ДНР, любителей референдумов и парадов украинских военнопленных. Только жёсткая позиция общества заставит Донбасс отрезвиться». Свою позицию объяснял тем, что во время войны не может быть компромиссов с врагом. В интервью Пятому каналу 20 декабря 2016 года Илья Кива заявил, что он выступает за насильственную украинизацию жителей Донбасса.

Тю)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 06:06
#14009
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одного дал"матинца" нам тут видимо было мало, раз еще один добавился.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13699
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 08:26
#14010
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Солдат походу конкретно свестит. Марикджан хотя бы в болоте роется ищет всякую фигню и выкладывает тут. А вы чет вроде и знаите о Донбасе но чет слабый выхлоп.
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