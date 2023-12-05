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ПРОМКА. 06.12.23. Двое суток работал на промке. Если отключить эмоции, то в сухом остатке можно сказать следующее. В промку мы вцепились зубами, контролируем уверенно, на упорстве и злости. Промка сейчас вклинивается в линию обороны хохлов таким аппендицитом, поэтому ее кроют с трех сторон. Пока линия фронта не выровняется, о дальнейшем продвижении вперед речи не идет. Кроют ее круглосуточно изо всего подряд, поэтому там мало что от тебя зависит, работают чуйка и воинская удача, фарт. Позавчера попали под раздачу птицы. Три ВОГа упали в нескольких метрах. Чудом группа осталась целой. Вчера работал из РПГ, через три минуты после отхода два прилёта "польки" в нашу точку. Богу молишься истово, практически без остановки. Стрелкотня там за серьезную опасность не считается. Теперь минусы. У хохла безлимит по БК и камикадзе, четко выстроена система глаз и огня. Кроют маршруты ротации и эвакуации. Наши РЭБы с их птицами не справляются. Так что у хохла полное доминирование в воздухе. И это проблема номер один. Вторая проблема - мало арты. Ее всегда мало с точки зрения пехоты, но тут серьезный дефицит. Когда включается наша арта, дышать реально легче. Вчера наши ФПВшники уничтожили 120мм миномет. Если решить эти две проблемы, то шансов у хохла не останется. О потерях говорить не буду, но сейчас промка - это Невский пятачок Донбасса. Делайте выводы сами. Есть отдельная группа бойцов - они работают проводниками, целый день колесят по промке. Каждый из них - настоящий герой. Вообще все парни, что держат промку - настоящие мужики. Теперь печальные новости для хохлов: хрен вам, а не промка. Вам ее не вернуть никогда. Это наша земля. Мы закрепились. Мы вас ждём. Давайте в гости, горячий приём обеспечим. Мой позывной - Вожак. Победа будет за нами.

Цитата:Промка взята. Коксохим на очереди. Его позывной Вожак! Победа будет Zа ними.Довоюй,родной (с)