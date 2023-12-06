Отправлено: - 20:16

Vit:

Соглашусь только частично. Деньги решают конечно много . Но и так, даже купаясь в деньгах и нет любви.

Цитата:Смотрю как мужчина.Моя женщина не бывала даже во вшивом Египте, и в этом я виноват, не могу доказать своей женщине, что я ее люблю.Дети не были в Тайланде.И это да, это убивает.Мужчина чувствует себя неполноценным, раз не может заработать для своей женщины.Запивает, срывается, и тд..