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≡ Полностью обеспечить жителей региона питьевой водой до конца 2025 года планируют чиновники в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48135
Полностью обеспечить жителей региона питьевой водой до конца 2025 года планируют чиновники в Костанайской области
Отправлено: 06.12.23 - 13:22
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Сейчас уже обеспечены 98,6% от городского и 82,9% от сельского населения региона. Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Азамат НАРИМАН.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34154
Re: Полностью обеспечить жителей региона питьевой водой до конца...
Отправлено: 06.12.23 - 13:22
#1
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Цитата:
До конца 2025 года, согласно поручению главы государства, необходимо на 100% обеспечить обеспечить область водоснабжением, - отметил спикер. -


Интересно, даже в городе будет у всех вода, даже на Узкой?
Ой, Титова?



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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5301
Re: Полностью обеспечить жителей региона питьевой водой до конца...
Отправлено: 06.12.23 - 21:20
#2
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Цитата:
111:
, даже в городе будет у всех вода,


Не знаю, как в городе ?? - но в сёлах провести воду и притом ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ до 2025 года - это УТОПИЯ !!!
Они за ТРИДЦАТЬ лет НИЧЕГО в этом плане не сделали, а тут за два года хотят это сделать, может как обычно- на бумаге??- раньше западные писатели писали про ЛЕНИНА и про его народных комиссаров- "...кремлёвские мечтатели...", про этих бездельников надо написать: "...костанайские мечтатели..".

Кстати, про эту пресловутую ПРВ, которыми они хотят закрыть проблему с питьевой водой - к нам, в село, привезли три года назад и установили за очень БОЛЬШИЕ деньги: - ни дня не работала, один раз водовоз привёз ржавую воду с райцентра и ВСЁ на этом.

Стоит как ПАМЯТНИК чиновьечей БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ и БЕСТОЛКОВЩИНЫ.

Кто то на этом ПОДЗАРАБОТАЛ хорошо.
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