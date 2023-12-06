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Полностью обеспечить жителей региона питьевой водой до конца 2025 года планируют чиновники в Костанайской области
Полностью обеспечить жителей региона питьевой водой до конца 2025 года планируют чиновники в Костанайской области
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