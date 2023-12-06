Отправлено: - 21:20

111:

, даже в городе будет у всех вода,

Цитата:Не знаю, как в городе ?? - но в сёлах провести воду и притом ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ до 2025 года - это УТОПИЯ !!!Они за ТРИДЦАТЬ лет НИЧЕГО в этом плане не сделали, а тут за два года хотят это сделать, может как обычно- на бумаге??- раньше западные писатели писали про ЛЕНИНА и про его народных комиссаров- "...кремлёвские мечтатели...", про этих бездельников надо написать: "...костанайские мечтатели..".Кстати, про эту пресловутую ПРВ, которыми они хотят закрыть проблему с питьевой водой - к нам, в село, привезли три года назад и установили за очень БОЛЬШИЕ деньги: - ни дня не работала, один раз водовоз привёз ржавую воду с райцентра и ВСЁ на этом.Стоит как ПАМЯТНИК чиновьечей БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ и БЕСТОЛКОВЩИНЫ.Кто то на этом ПОДЗАРАБОТАЛ хорошо.