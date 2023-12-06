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≡ «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной части Костаная протестуют местные жители
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48135
«Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной части Костаная протестуют местные жители
Отправлено: 06.12.23 - 20:13
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Около 40 человек собрались сегодня возле дома № 1 по ул. 2-я Цветочная. Они узнали, что по разрабатываемому проекту детальной планировки (ПДП) их участки отходят под строительство поликлиники и детсада.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34154
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 06.12.23 - 20:13
#1
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Бизнесмены как Орки, нападают большими группами то с одной стороны, то с другой, ищут слабые места..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5301
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 06.12.23 - 21:03
#2
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Цитата://Как может наше правительство допустить,//

Не правительство, им я думаю ПО БАРАБАНУ- они даже об этом ни сном ни духом, а АКИМ области.
При Архимеде об этом вообще речь не шла: - речь шла о стройках ВШИРЬ; как пришёл другой аким, Кумар, речь пошла о ЦЕНТРЕ города и ВВЫСЬ.
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