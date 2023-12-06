Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...

Отправлено: - 21:03

Цитата://Как может наше правительство допустить,//



Не правительство, им я думаю ПО БАРАБАНУ- они даже об этом ни сном ни духом, а АКИМ области.

При Архимеде об этом вообще речь не шла: - речь шла о стройках ВШИРЬ; как пришёл другой аким, Кумар, речь пошла о ЦЕНТРЕ города и ВВЫСЬ.