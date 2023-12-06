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«Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной части Костаная протестуют местные жители
«Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной части Костаная протестуют местные жители
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