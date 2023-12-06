Отправлено: - 20:47

maxsaf:

Где там те французы,

Цитата:А, действительно: - зачем нам азиатам, сдались эти французы, что бы гундося, типа с прононсом, разговаривать и политесы всякие разучивать ??Наверное, надо было построить с братьями : казахско-киргизский центр, или казахско-узбекский, на худой конец - казахско-русский.