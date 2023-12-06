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≡ Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48135
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 10:53
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Об этом директор ТОО «NurComBuilding» Иван МАРАР сообщил вечером 5 декабря на встрече с жителями дома № 137/1 по пр. Назарбаева. Кроме застройщика, присутствовали и. о. акима города Алмат Исмагулов и заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
661
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 18:27
#15
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Типичные предвыборные обещалки)))
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1876
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 20:21
#16
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Цитата:
abaika95:

Речь идёт о 19-этажке, которая только планировалась. 5 готовых этажей это 11-этажка, о её судьбе пока молчок.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1876
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 20:29
#17
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Также на встречу приехал директор компании ТОО "Елена Д" Иван МАРАР, который поразил участников встречи тем, что улыбался, давая комментарий.///директор ТОО «NurComBuilding» Иван МАРАР???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5301
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 20:43
#18
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Цитата:
maxsaf:
Где там те французы,


У Зайцева надо спросить,или в "Арайе" - наверне пиво и "арайку" дегустируют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5301
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 20:47
#19
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Цитата:
maxsaf:
Где там те французы,


А, действительно: - зачем нам азиатам, сдались эти французы, что бы гундося, типа с прононсом, разговаривать и политесы всякие разучивать ??

Наверное, надо было построить с братьями : казахско-киргизский центр, или казахско-узбекский, на худой конец - казахско-русский.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5301
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 20:48
#20
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Цитата:
abaika95:
это им и инспирировано


Его люди "завалили" башенный кран ???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13695
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 20:59
#21
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Цитата:
ACROS:

Кто такой директор. Например у меня. Он спрашивает. Что вас беспокоит. Давайте решим эту проблему. А тут видимо этот не услышал проблемы. Сто процентов он говно а не директор.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13695
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 21:02
#22
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Если он захочит на меня в суд подать. За то что я его так назвал. За трудяг. То легко я приму.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5301
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 21:06
#23
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Цитата:
Vit:
А тут видимо этот не услышал проблемы.


Тут две стороны: директор и аким. Больше никто не решает. Никакой ЖКХ, никакой архитектор - это всё мелочь ПУЗАТАЯ. Их роль- подай, принеси.
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