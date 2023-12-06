Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...

Отправлено: - 13:02

Что такое бытовое насилие. Раскажу по себе. Это когда мужчина любит, отдаёт себя всего. И потом получает нож в спину. Я мужик, но заплакал. В подушку после предательства. Я тоже хотел как тот милиционер ( статья была где он застрелил жену) я его понимаю но не одобряю. Я понимаю что могу пойти на преступления и оставить детей без мамы. Но видимо так бог решил. Сказал мне терпи. И всё у тебя будет хорошо. Поэтому он мне помогает. И всё у меня теперь хорошо. А она кусает локти.