НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48132
"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
Отправлено: 06.12.23 - 12:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круглый стол организовала Народная партия, чтобы "поговорить о жизни без насилия не только к женщинам и мамам, но и к детям и пожилым людям". Забегая вперед, скажем, что победу участники увидели в развитой пропаганде среди детей.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6506
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 12:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кровь не вода. Не зря наши предки прежде чем женить сына или дочь смотрели на родителей, кто за люди и после давали согласие на женитьбу. Сейчас дело пошло самотёком, никто молодым не может дать дельного совета. Мой бывший помощник из детдома как только женился стал дебоширом,стал выносить вещи из дома пропивать.как только узнал об этом со слов его жены, сразу вспомнил как он с обидой вспоминал своего отца.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 12:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я смотрю одних женщин собрали, ну и для приличия одного пенсионера с фотали которому уже пофиг на семейную жизнь и интим. Где обратная сторона.? Где мужчины и они тоже имеют свою право вызказать. Вобщем сбор не правильный и статья соответсвено тоже.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 13:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое бытовое насилие. Раскажу по себе. Это когда мужчина любит, отдаёт себя всего. И потом получает нож в спину. Я мужик, но заплакал. В подушку после предательства. Я тоже хотел как тот милиционер ( статья была где он застрелил жену) я его понимаю но не одобряю. Я понимаю что могу пойти на преступления и оставить детей без мамы. Но видимо так бог решил. Сказал мне терпи. И всё у тебя будет хорошо. Поэтому он мне помогает. И всё у меня теперь хорошо. А она кусает локти.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5295
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 13:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://предмет "Самопознание",//

Не переобулась !!

Цитата:
Vit:
одних женщин собрали



Я всегда говорил: - везде должны быть профессионалы, которые знают тонкости дела: - в связи с этим вопрос- эти женщины и мужчина который почему то присутствуют на заседании, они ВСЁ знают ???: - их мужья по пьяне ИЗБИВАЛИ ???, в лютый мороз вместе с детьми их выгоняли из дома ?? - сдаётся мне эти ХОЛЁННЫЕ и УХОЖЕННЫЕ дамы не в теме и собрались от скуки и для светских бесед от нечего делать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34150
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 13:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Корень зла начинается с семьи, - высказала свое мнение бывший кандидат в депутаты Мажилиса РК, а ныне представитель ОО "Жана Жол 369" Алмагуль


Когда получаешь 200 ойро, получая в 15 раз меньше такого же работника в Германии, долбя лед сутками и копая какие то деревья, приходя домой да, получаешь от жены сковородкой по башке, ну или постоянное нытье по поводу безденежья, берешь стопарь, чтоб успокоится, успокаиваешь жену.
Вывод, корень проблемы лежит в том, что это вы, кандидаты и депутаты виновны в том, что у людей нет денег и все в кредитах, и потому лупят друг друга от злости.
Тогда как сами виновные бегают по каким то открытым столам и брезгливо рассуждают о людишках, получая миллионные зарплаты..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 14:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Соглашусь только частично. Деньги решают конечно много . Но и так, даже купаясь в деньгах и нет любви. То неичеиге не получится . Всё таки. Главное что б любили. Что б спать было рядом не противно. Это и есть любовь. Когда тебя жена провожает на работу с хорошим настроением. Говорит тебе ты главное не деньги мне приноси. А себя .
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 14:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему меня не позвали? Я тоже хочу участвовать в этом. Свою мнение вызказать.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 14:49
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шабаш какой-то устроили. Видимо скучают по мушской ласке)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14482
"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
Отправлено: 06.12.23 - 15:48
#9
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS