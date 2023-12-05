НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Быть или не быть, вот в чем вопрос
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48132
Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 05.12.23 - 11:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья будет тяжёлая для восприятия, но поднять эту тему - необходимо для нашего общества. Больные дети, не ангиной и насморком, а дети с врождёнными заболеваниями мозговой активности. Многие заболевания идентифицируют внутриутробно, остальные при рождении ребенка.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
659
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 05.12.23 - 11:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
это эгоизм родителей

А город, заказанный в камень и бетон; а отсутствие кислорода в результате идиотского и неконтроллируемого кронирования; а продукты, в которых упаковка - это самый натуральный компонент (я про изобилие пальмового масла, всяких Е-шек и "идентичных натуральному" компонентов)
Все это тоже эгоизм родителей? Это весьма сильно сказывается на здоровье и будущих мам, и детей.
А лекарства, закупаемые через госзакупки? Самые низкие по предлагаемым ценам и сомнительного качества...
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
87
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 05.12.23 - 13:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это очень больная тема и решения у неё нет.Евгеника всегда считалась симптомом фашизма, поэтому государство не будет и не должно вмешиваться в эту область. Здесь всё зависит от родителей. Если в женской консультации при постановке на учёт беременным в обязательном порядке показывали бы документальные фильмы из разряда сугубо для медицинского использования, где правдиво отображена последующая жизнь этого существа ( извините ) и родственников, наверное, это отрезвило наиболее фанатичных, но недальновидных яжматерей.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3568
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 05.12.23 - 13:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
в камень и бетон; а отсутствие кислорода в результате идиотского и неконтроллируемого кронирования; а продукты, в которых упаковка - это самый натуральный компонент (я про изобилие пальмового масла, всяких Е-шек и "идентичных натуральному" компонентов)

При этом продолжительность жизни как ни странно растёт. Парадокс?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3568
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 05.12.23 - 13:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема странная и страшная. Я не знаю как определить своё отношение к ней.С одной стороны деток жалко всех, с другой стороны, а может было лучше не выхаживать, чтобы не мучился. С одной стороны вроде выходили 500 граммового ребёнка стал полноценным членом общества, а какое у него будет потомство? Ведь как шло развитие общества. Только самый сильный самец мог оплодотворять самку, отсюда шло улучшение породы.Не идёт ли вымывание генофонда? Тут вопросов больше , чем ответов и никаким изучением общественного мнения проблему не решить, а чтобы решить её нужно быть истинным фашистом, не ведающим жалости.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3696
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 05.12.23 - 22:53
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СССР, если ребёнок рождался при сроке 26 недель весом менее 1 кг, то его не регистрировали и справку о рождении не выдавали, пока он не проживал первые 168 часов.
Ныне ВОЗ предлагает новые критерии по живорожденности. Это 4 критерия – дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины, сокращение кожного покрова. То есть, при наличии хотя бы одного из этих критериев, современные врачи обязаны регистрировать ребенка как живорожденного вне зависимости от массы тела.
Видимо, современная медицина исключила из практики фактор естественного отбора
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
336
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 06.12.23 - 00:50
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проблемы нужно предотвращать а не геройски с ними борцунствовать.
но чтобы не так сильно травмировать излишне, до тошноты, нежные сердца и "души", можно просто исключить вот это
Цитата:
инвалидность, пособия,....и эти уже большие дети едут в интернат

Источник:

и признать полноценными людьми со всеми вытекающими.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 06.12.23 - 09:26
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу за себя. Если бы у меня родился инвалид. То мне не хватило бы совести отдать его в дет дом . Оставил бы себе. Понимаю что будет сложно. Но значит бог так решил что б я этот крест нёс всё свою оставшуюся жизнь.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14482
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 06.12.23 - 11:00
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Статья будет тяжёлая для восприятия,

Источник:

это не статья а пост от читателя) в статье должен быть анализ проблемы с приведенными фактами, источниками и статистикой тут же просто мнение обывателя
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6506
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 06.12.23 - 12:14
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут обсуждать. Люди разные, кто-то до последней копейки из пенсии тратит на корм дворовым котятам и собакам, а кто-то ставит капаканы и может содрать шкуру из живого сурка. Так и тут. Как говорится кесарю кесарево, такой бумеранг может прилететь любому из нас. Только как на него ответить каждый выберет сам....
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
659
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 06.12.23 - 13:00
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
это не статья

Пора бы уже привыкнуть и смириться)))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21249
Re: Быть или не быть, вот в чем вопрос
Отправлено: 06.12.23 - 14:11
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Не идёт ли вымывание генофонда?

Конечно идёт, ещё как.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS