Отправлено: - 13:40

vofkakst:

в камень и бетон; а отсутствие кислорода в результате идиотского и неконтроллируемого кронирования; а продукты, в которых упаковка - это самый натуральный компонент (я про изобилие пальмового масла, всяких Е-шек и "идентичных натуральному" компонентов)

Цитата:При этом продолжительность жизни как ни странно растёт. Парадокс?