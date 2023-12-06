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≡ Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48132
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 10:53
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Об этом директор ТОО «NurComBuilding» Иван МАРАР сообщил вечером 5 декабря на встрече с жителями дома № 137/1 по пр. Назарбаева. Кроме застройщика, присутствовали и. о. акима города Алмат Исмагулов и заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14482
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 10:53
#1
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Цитата:
В свою очередь жители дома по пр. Назарбаева, 137/1 предлагают построить на этом месте Центр по развитию государственного языка

Источник:

там вроде как уже возведенных 5 этажей есть их сносить будут?
или в 5 этажке центр делать?
а что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:08
#2
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Во-первых не отказался, а заставили отказатся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:13
#3
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Это разные слова. Когда у человека появляется совесть, он сам отказывается. А когда у человека её нет его заставляют отказатся.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5295
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:16
#4
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Цитата:
Vit:
Во-первых не отказался, а заставили отказатся.


Аким области-жители города 0:1 .
Первый тайм аким области ПРОИГРАЛ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13689
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:17
#5
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Цитата:
Центр по развитию государственного языка или спортивный зал.

А я понял. Красивый ход. По-любому центр по развитию казахского языка должен быть не меньше 19 этажей. Молодцы.!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6506
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:38
#6
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Видимо лоббисты и кураторы по строительству многоэтажки постеснялись прийти к людям и признать свою вину. Порядочные люди должны уметь признавать ошибки, находить силы извиниться, а таких нынче становятся мало.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5295
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:59
#7
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Цитата:
Vit:
должен быть не меньше 19 этажей.


Первый этаж отдадут по этот центр или для качков: - остальные 18 - жилые квартиры: - впрочем вариантов много.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34150
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 13:16
#8
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Цитата:
abaika95:
что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))

Мда, это уже интересно..
Веселый человек недосказал всей правды..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21249
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 13:41
#9
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Цитата:
Vit:
По-любому центр по развитию казахского языка должен быть не меньше 19 этажей. Молодцы.!

Минимум 30 этажей надо, иначе недостаточно разовьётся :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21249
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 13:48
#10
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В свое время так французский центр построили, впихнули невпихуемое. Где там те французы, интересно? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14482
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 15:52
#11
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