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Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48132
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 10:53
Об этом директор ТОО «NurComBuilding» Иван МАРАР сообщил вечером 5 декабря на встрече с жителями дома № 137/1 по пр. Назарбаева. Кроме застройщика, присутствовали и. о. акима города Алмат Исмагулов и заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.
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Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 10:53
Цитата:
там вроде как уже возведенных 5 этажей есть их сносить будут?
или в 5 этажке центр делать?
а что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))
В свою очередь жители дома по пр. Назарбаева, 137/1 предлагают построить на этом месте Центр по развитию государственного языка
Источник:
Источник:
там вроде как уже возведенных 5 этажей есть их сносить будут?
или в 5 этажке центр делать?
а что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:08
Во-первых не отказался, а заставили отказатся.
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:13
Это разные слова. Когда у человека появляется совесть, он сам отказывается. А когда у человека её нет его заставляют отказатся.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5295
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:16
Цитата:
Аким области-жители города 0:1 .
Первый тайм аким области ПРОИГРАЛ.
Vit:
Во-первых не отказался, а заставили отказатся.
Во-первых не отказался, а заставили отказатся.
Аким области-жители города 0:1 .
Первый тайм аким области ПРОИГРАЛ.
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:17
Цитата:
А я понял. Красивый ход. По-любому центр по развитию казахского языка должен быть не меньше 19 этажей. Молодцы.!
Центр по развитию государственного языка или спортивный зал.
А я понял. Красивый ход. По-любому центр по развитию казахского языка должен быть не меньше 19 этажей. Молодцы.!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6506
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:38
Видимо лоббисты и кураторы по строительству многоэтажки постеснялись прийти к людям и признать свою вину. Порядочные люди должны уметь признавать ошибки, находить силы извиниться, а таких нынче становятся мало.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5295
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 12:59
Цитата:
Первый этаж отдадут по этот центр или для качков: - остальные 18 - жилые квартиры: - впрочем вариантов много.
Vit:
должен быть не меньше 19 этажей.
должен быть не меньше 19 этажей.
Первый этаж отдадут по этот центр или для качков: - остальные 18 - жилые квартиры: - впрочем вариантов много.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34150
Re: Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома...
Отправлено: 06.12.23 - 13:16
Цитата:
Мда, это уже интересно..
Веселый человек недосказал всей правды..
abaika95:
что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))
что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))
Мда, это уже интересно..
Веселый человек недосказал всей правды..
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 13:41
Цитата:
Минимум 30 этажей надо, иначе недостаточно разовьётся
Vit:
По-любому центр по развитию казахского языка должен быть не меньше 19 этажей. Молодцы.!
По-любому центр по развитию казахского языка должен быть не меньше 19 этажей. Молодцы.!
Минимум 30 этажей надо, иначе недостаточно разовьётся
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 13:48
В свое время так французский центр построили, впихнули невпихуемое. Где там те французы, интересно?
Застройщик отказался от идеи возведения 19-этажного дома возле парка Победы в Костанае
Отправлено: 06.12.23 - 15:52
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