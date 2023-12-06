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"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48132
"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
Отправлено: 06.12.23 - 12:32
Круглый стол организовала Народная партия, чтобы "поговорить о жизни без насилия не только к женщинам и мамам, но и к детям и пожилым людям". Забегая вперед, скажем, что победу участники увидели в развитой пропаганде среди детей.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6506
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 12:32
Кровь не вода. Не зря наши предки прежде чем женить сына или дочь смотрели на родителей, кто за люди и после давали согласие на женитьбу. Сейчас дело пошло самотёком, никто молодым не может дать дельного совета. Мой бывший помощник из детдома как только женился стал дебоширом,стал выносить вещи из дома пропивать.как только узнал об этом со слов его жены, сразу вспомнил как он с обидой вспоминал своего отца.
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 12:41
Я смотрю одних женщин собрали, ну и для приличия одного пенсионера с фотали которому уже пофиг на семейную жизнь и интим. Где обратная сторона.? Где мужчины и они тоже имеют свою право вызказать. Вобщем сбор не правильный и статья соответсвено тоже.
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 13:02
Что такое бытовое насилие. Раскажу по себе. Это когда мужчина любит, отдаёт себя всего. И потом получает нож в спину. Я мужик, но заплакал. В подушку после предательства. Я тоже хотел как тот милиционер ( статья была где он застрелил жену) я его понимаю но не одобряю. Я понимаю что могу пойти на преступления и оставить детей без мамы. Но видимо так бог решил. Сказал мне терпи. И всё у тебя будет хорошо. Поэтому он мне помогает. И всё у меня теперь хорошо. А она кусает локти.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5295
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 13:10
Цитата://предмет "Самопознание",//
Не переобулась !!
Цитата:
Я всегда говорил: - везде должны быть профессионалы, которые знают тонкости дела: - в связи с этим вопрос- эти женщины и мужчина который почему то присутствуют на заседании, они ВСЁ знают ???: - их мужья по пьяне ИЗБИВАЛИ ???, в лютый мороз вместе с детьми их выгоняли из дома ?? - сдаётся мне эти ХОЛЁННЫЕ и УХОЖЕННЫЕ дамы не в теме и собрались от скуки и для светских бесед от нечего делать.
Не переобулась !!
Цитата:
Vit:
одних женщин собрали
одних женщин собрали
Я всегда говорил: - везде должны быть профессионалы, которые знают тонкости дела: - в связи с этим вопрос- эти женщины и мужчина который почему то присутствуют на заседании, они ВСЁ знают ???: - их мужья по пьяне ИЗБИВАЛИ ???, в лютый мороз вместе с детьми их выгоняли из дома ?? - сдаётся мне эти ХОЛЁННЫЕ и УХОЖЕННЫЕ дамы не в теме и собрались от скуки и для светских бесед от нечего делать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34150
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 13:36
Цитата:
Когда получаешь 200 ойро, получая в 15 раз меньше такого же работника в Германии, долбя лед сутками и копая какие то деревья, приходя домой да, получаешь от жены сковородкой по башке, ну или постоянное нытье по поводу безденежья, берешь стопарь, чтоб успокоится, успокаиваешь жену.
Вывод, корень проблемы лежит в том, что это вы, кандидаты и депутаты виновны в том, что у людей нет денег и все в кредитах, и потому лупят друг друга от злости.
Тогда как сами виновные бегают по каким то открытым столам и брезгливо рассуждают о людишках, получая миллионные зарплаты..
Корень зла начинается с семьи, - высказала свое мнение бывший кандидат в депутаты Мажилиса РК, а ныне представитель ОО "Жана Жол 369" Алмагуль
Когда получаешь 200 ойро, получая в 15 раз меньше такого же работника в Германии, долбя лед сутками и копая какие то деревья, приходя домой да, получаешь от жены сковородкой по башке, ну или постоянное нытье по поводу безденежья, берешь стопарь, чтоб успокоится, успокаиваешь жену.
Вывод, корень проблемы лежит в том, что это вы, кандидаты и депутаты виновны в том, что у людей нет денег и все в кредитах, и потому лупят друг друга от злости.
Тогда как сами виновные бегают по каким то открытым столам и брезгливо рассуждают о людишках, получая миллионные зарплаты..
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 14:03
Цитата:
Соглашусь только частично. Деньги решают конечно много . Но и так, даже купаясь в деньгах и нет любви. То неичеиге не получится . Всё таки. Главное что б любили. Что б спать было рядом не противно. Это и есть любовь. Когда тебя жена провожает на работу с хорошим настроением. Говорит тебе ты главное не деньги мне приноси. А себя .
111:
Соглашусь только частично. Деньги решают конечно много . Но и так, даже купаясь в деньгах и нет любви. То неичеиге не получится . Всё таки. Главное что б любили. Что б спать было рядом не противно. Это и есть любовь. Когда тебя жена провожает на работу с хорошим настроением. Говорит тебе ты главное не деньги мне приноси. А себя .
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 14:45
Почему меня не позвали? Я тоже хочу участвовать в этом. Свою мнение вызказать.
Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...
Отправлено: 06.12.23 - 14:49
Шабаш какой-то устроили. Видимо скучают по мушской ласке)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14482
"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
Отправлено: 06.12.23 - 15:48
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