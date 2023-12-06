Отправлено: - 13:16

abaika95:

что скажут жители если акимат решит там 15 этажный центр по развитию языка сделать ?))) начнут ныть что зачем им этот центр нужен, лучше бы жилье сироткам построили? )))

Цитата:Мда, это уже интересно..Веселый человек недосказал всей правды..