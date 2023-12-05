Отправлено: - 22:06

рихард:

вот непонятно Самолет делал внутренний рейс, упал. А при чем тут юридическая помощь африканских стран? Самолет что ранее летал в Африке? Резину тянут четвертый год, а виновата Африка. Кто знает подскажите.

Цитата:Да очень похоже, что запчасти на этот борт они там покупали или через фирмы в этих странах. Для вас что, большая новость, что ваша страна во многих случаях летает на контрафакте? Кто мало-мальски соображает и реально знает состояние бортов того же SCAT, ничему не удивится