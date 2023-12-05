Расследование авиакатастрофы Bek Air: Казахстан обратился за помощью в Африку
Отправлено: 05.12.23 - 17:13
Досудебное расследование по факту крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air под Алматы еще не завершено. Авиакатастрофа произошла 27 декабря 2019 года. Изначально власти заявляли, что расследование может занять больше года. Читать новость
Для чего нужны африканские ущоные, только для того чтобы, в эту постановку хоть кто-то поверил.
Вспомню, по порядку: самолёт БекЭйр вылетел из Алматы в Астану, при взлёте самолёт развернувшись на 180 градусов, перепрыгнул через бетонный забор, развалившись на три части, врезался в дом дендрофекальной конструкции. Погибло 12 человек. Осуждёны начальник земельных отношений Алматы и риэлтор.
Как всё видит технарь, привозят старый самолёт, в силу своей тупости, ума не хватило ливрею раскрасить как у того самолёта, но увы. Три части, для облегчения без сидений, ночью выгрузили и наняли массовку, те бегали, что-то кричали, снимали кривые видео, блогер даже попался.
Приехали МЧС, пожарные, полиция, скорая, шум гам. Объем топливных баков Фокер-100 - 5000 литров легковоспламеняющегося авиакеросина. Но по удачно сложившимися обстоятельствами, топливо не загорелось и не разлилось.
Около 100 человек из всех служб, кто рядом, кто на крыльях самолёта, не боясь возгорания стояли несколько часов. И самое чудесное, через пару часов, после катастрофы, пожарные находят ребенка в самолёте между сидений, всё топорно, тяп-ляп.
И теперь они хотят, чтобы в это все поверили, даже Нашу Газету привлекли, хватит мол фотки рассылать
вот непонятно Самолет делал внутренний рейс, упал. А при чем тут юридическая помощь африканских стран? Самолет что ранее летал в Африке? Резину тянут четвертый год, а виновата Африка. Кто знает подскажите.
рихард: вот непонятно Самолет делал внутренний рейс, упал. А при чем тут юридическая помощь африканских стран? Самолет что ранее летал в Африке? Резину тянут четвертый год, а виновата Африка. Кто знает подскажите.
Да очень похоже, что запчасти на этот борт они там покупали или через фирмы в этих странах. Для вас что, большая новость, что ваша страна во многих случаях летает на контрафакте? Кто мало-мальски соображает и реально знает состояние бортов того же SCAT, ничему не удивится
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