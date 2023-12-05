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≡ Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты Костанайского хирургического центра рискуют замерзнуть из-за неисполнение решения суда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48126
Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты Костанайского хирургического центра рискуют замерзнуть из-за неисполнение решения суда
Отправлено: 05.12.23 - 19:47
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Судебные тяжбы ТОО «Костанайский хирургический центр» с ТОО «Пластокно» длятся уже 1,5 года. Проблемы начались в 2021 году, когда сотрудники и пациенты медицинского учреждения стали мерзнуть.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
490
Re: Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты...
Отправлено: 05.12.23 - 19:47
#1
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Игнат не виноват, виновата Лизка, у Игната длинноват, а Лизка лежала близко.)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34147
Re: Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты...
Отправлено: 05.12.23 - 21:00
#2
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Обычно там, где плохо топят, там и никакая пленка не поможет и даже офигительное пластиковое окно.
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