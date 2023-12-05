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Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты Костанайского хирургического центра рискуют замерзнуть из-за неисполнение решения суда
Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты Костанайского хирургического центра рискуют замерзнуть из-за неисполнение решения суда
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