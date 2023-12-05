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47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48126
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 17:38
Такое количество аварий было зарегистрировано в регионе за 4 декабря. 26 из них произошли в областном центре. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в пресс-службе департамента полиции.
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Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 17:38
Не будьте лохами, всё зафиксируйте и в суд на Акимат, они переложат на подрядчиков.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13679
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 17:48
Цитата:
Причём тут акимат? Есть страховые компании. Там сидят красивые девушки. Именно эти страховые компании и теряют деньги. Вот и пусть суетятся.
Ильяс:
Не будьте лохами, всё зафиксируйте и в суд на Акимат, они переложат на подрядчиков
Не будьте лохами, всё зафиксируйте и в суд на Акимат, они переложат на подрядчиков
Причём тут акимат? Есть страховые компании. Там сидят красивые девушки. Именно эти страховые компании и теряют деньги. Вот и пусть суетятся.
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 18:09
Цитата:
Всё просто, у Ильяса огромный зуб на Жундубаева, он его хочет победить
Vit:
Причём тут акимат?
Причём тут акимат?
Всё просто, у Ильяса огромный зуб на Жундубаева, он его хочет победить
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:05
Цитата:
Всё проще, я с Нашей Газетой протолкнули должность акима города, отпочковали от акима области, и что в итоге?
Никчёмный руководитель, назначенный Архимедом, фактически тень, только теперь Кумара. Вот и всё.
А водителя, должны всё зафиксировать и написать заявление в полицию, по статье 631 КоАП РК, о привлечении Акимата города Костаная, за гололёд, повлекшее массовое ДТП.
saba:
Всё проще, я с Нашей Газетой протолкнули должность акима города, отпочковали от акима области, и что в итоге?
Никчёмный руководитель, назначенный Архимедом, фактически тень, только теперь Кумара. Вот и всё.
А водителя, должны всё зафиксировать и написать заявление в полицию, по статье 631 КоАП РК, о привлечении Акимата города Костаная, за гололёд, повлекшее массовое ДТП.
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:16
Цитата:
Ого однако!!! А я и не слышал о такой роли Вашей личности в истории нашего города . А что интересно знать входило в проталкивании должности, так то номинально она вроде с Корнева начинается. Но может быть есть что то особенное в Вашем протолкнутом статусе акима города? И с какого руководителя города начинается история отпочкованного акима города? С Жундубаева, а может с Ахмедбекова или Садвакасова? Очень интересно узнать, а то я как то оказывается много чего пропустил
Ильяс:
я с Нашей Газетой протолкнули должность акима города,
я с Нашей Газетой протолкнули должность акима города,
Ого однако!!! А я и не слышал о такой роли Вашей личности в истории нашего города . А что интересно знать входило в проталкивании должности, так то номинально она вроде с Корнева начинается. Но может быть есть что то особенное в Вашем протолкнутом статусе акима города? И с какого руководителя города начинается история отпочкованного акима города? С Жундубаева, а может с Ахмедбекова или Садвакасова? Очень интересно узнать, а то я как то оказывается много чего пропустил
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5290
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:35
Цитата:
Без административного ресурса???
Цитата:
Форс-мажорные обстоятельства, тем более СМС рассылки были:"...не выезжайте, штормовое предупрежение-гололёд, воздержитесь от поездок..." - с акимата ничего они не возьмут, да и с подрядчиков тоже.
saba:
он его хочет победить
он его хочет победить
Без административного ресурса???
Цитата:
Ильяс:
в суд на Акимат,
в суд на Акимат,
Форс-мажорные обстоятельства, тем более СМС рассылки были:"...не выезжайте, штормовое предупрежение-гололёд, воздержитесь от поездок..." - с акимата ничего они не возьмут, да и с подрядчиков тоже.
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:37
Цитата:
Вы так всё проспите, Ахметова постоянно выделяли и журналисты НГ и я в своих откровениях, что за Тень у Архимеда, нас услышали и Тень сменили и дали порулить, как тому чукче в ракете, обезьян кормить, кнопки не нажимать.
[Исправлено: Ильяс, 05.12.2023 - 19:37]
saba:
Вы так всё проспите, Ахметова постоянно выделяли и журналисты НГ и я в своих откровениях, что за Тень у Архимеда, нас услышали и Тень сменили и дали порулить, как тому чукче в ракете, обезьян кормить, кнопки не нажимать.
[Исправлено: Ильяс, 05.12.2023 - 19:37]
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:42
Цитата:
Что вы как моя жена, согласно нормативам обработка ПГМ(противогололедными материалами) производится до 2 часов, после формирования наледи, а тут сутками пахнет. Подрядчики виноваты, но они скажут, что мол акимат поздно подал заявку. В итоге виноват Акимат с никчемным руководителем.
[Исправлено: Ильяс, 05.12.2023 - 19:43]
ACROS:
Что вы как моя жена, согласно нормативам обработка ПГМ(противогололедными материалами) производится до 2 часов, после формирования наледи, а тут сутками пахнет. Подрядчики виноваты, но они скажут, что мол акимат поздно подал заявку. В итоге виноват Акимат с никчемным руководителем.
[Исправлено: Ильяс, 05.12.2023 - 19:43]
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:42
Цитата:
Это круто!!! Я в восхищении!!!
Ильяс:
нас услышали
нас услышали
Это круто!!! Я в восхищении!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5290
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 20:36
Цитата:
Это, очевидно, вы про Жундубаева??
Цитата:
Наверное вы правы: - "..на то и щука, что бы карась не дремал....", если не долбить их , то вообще асыкпай шай ищеп, к 10 будут выезжать.
Ильяс:
никчемным руководителем.
никчемным руководителем.
Это, очевидно, вы про Жундубаева??
Цитата:
Ильяс:
виноват Акимат
виноват Акимат
Наверное вы правы: - "..на то и щука, что бы карась не дремал....", если не долбить их , то вообще асыкпай шай ищеп, к 10 будут выезжать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34147
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 20:40
Цитата:
Наша Газета занимается проталкиванием на должностя, то есть простым подкупом?
Ильяс:
я с Нашей Газетой протолкнули должность акима
я с Нашей Газетой протолкнули должность акима
Наша Газета занимается проталкиванием на должностя, то есть простым подкупом?
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