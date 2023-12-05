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≡ 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48126
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 17:38
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Такое количество аварий было зарегистрировано в регионе за 4 декабря. 26 из них произошли в областном центре. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в пресс-службе департамента полиции.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
490
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 17:38
#1
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Не будьте лохами, всё зафиксируйте и в суд на Акимат, они переложат на подрядчиков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13679
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 17:48
#2
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Цитата:
Ильяс:
Не будьте лохами, всё зафиксируйте и в суд на Акимат, они переложат на подрядчиков

Причём тут акимат? Есть страховые компании. Там сидят красивые девушки. Именно эти страховые компании и теряют деньги. Вот и пусть суетятся.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3568
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 18:09
#3
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Цитата:
Vit:
Причём тут акимат?

Всё просто, у Ильяса огромный зуб на Жундубаева, он его хочет победить
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
490
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:05
#4
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Цитата:
saba:

Всё проще, я с Нашей Газетой протолкнули должность акима города, отпочковали от акима области, и что в итоге?

Никчёмный руководитель, назначенный Архимедом, фактически тень, только теперь Кумара. Вот и всё.

А водителя, должны всё зафиксировать и написать заявление в полицию, по статье 631 КоАП РК, о привлечении Акимата города Костаная, за гололёд, повлекшее массовое ДТП.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3568
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:16
#5
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Цитата:
Ильяс:
я с Нашей Газетой протолкнули должность акима города,

Ого однако!!! А я и не слышал о такой роли Вашей личности в истории нашего города . А что интересно знать входило в проталкивании должности, так то номинально она вроде с Корнева начинается. Но может быть есть что то особенное в Вашем протолкнутом статусе акима города? И с какого руководителя города начинается история отпочкованного акима города? С Жундубаева, а может с Ахмедбекова или Садвакасова? Очень интересно узнать, а то я как то оказывается много чего пропустил
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5290
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:35
#6
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Цитата:
saba:
он его хочет победить


Без административного ресурса???

Цитата:
Ильяс:
в суд на Акимат,


Форс-мажорные обстоятельства, тем более СМС рассылки были:"...не выезжайте, штормовое предупрежение-гололёд, воздержитесь от поездок..." - с акимата ничего они не возьмут, да и с подрядчиков тоже.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
490
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:37
#7
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Цитата:
saba:

Вы так всё проспите, Ахметова постоянно выделяли и журналисты НГ и я в своих откровениях, что за Тень у Архимеда, нас услышали и Тень сменили и дали порулить, как тому чукче в ракете, обезьян кормить, кнопки не нажимать.

[Исправлено: Ильяс, 05.12.2023 - 19:37]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
490
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:42
#8
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Цитата:
ACROS:

Что вы как моя жена, согласно нормативам обработка ПГМ(противогололедными материалами) производится до 2 часов, после формирования наледи, а тут сутками пахнет. Подрядчики виноваты, но они скажут, что мол акимат поздно подал заявку. В итоге виноват Акимат с никчемным руководителем.

[Исправлено: Ильяс, 05.12.2023 - 19:43]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3568
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 19:42
#9
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Цитата:
Ильяс:
нас услышали

Это круто!!! Я в восхищении!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5290
Re: 47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 20:36
#10
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Цитата:
Ильяс:
никчемным руководителем.


Это, очевидно, вы про Жундубаева??

Цитата:
Ильяс:
виноват Акимат


Наверное вы правы: - "..на то и щука, что бы карась не дремал....", если не долбить их , то вообще асыкпай шай ищеп, к 10 будут выезжать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34147
47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
Отправлено: 05.12.23 - 20:40
#11
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Цитата:
Ильяс:
я с Нашей Газетой протолкнули должность акима

Наша Газета занимается проталкиванием на должностя, то есть простым подкупом?
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