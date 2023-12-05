Отправлено: - 17:48

Ильяс:

Не будьте лохами, всё зафиксируйте и в суд на Акимат, они переложат на подрядчиков

Цитата:Причём тут акимат? Есть страховые компании. Там сидят красивые девушки. Именно эти страховые компании и теряют деньги. Вот и пусть суетятся.