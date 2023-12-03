Отправлено: - 10:29

ACROS: Да казахи мы все и Алекс - казах, за пределами, внутри он ОРЫС конечно.

Цитата:я тут ,на форуме, не раз уже рассказывал про то,как первый раз будучи в загранкомандировке, в Югославии ,давным давно это было, в 1986 году,в посольстве советском, в Белграде, женщина, работник посольства,спросив откуда вы - и получив ответ- из Казахстана,мне выдала- так вот вы какие, казахи, я раньше не встречала...