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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3695
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.23 - 12:42
#13981
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.23 - 22:31
#13982
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Цитата:
таноми52:

Приглашаю на дискотеку)

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.23 - 22:51
#13983
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кстати вон, на горняков-парковой что-то лихо откачивают из колодца. шланги новые, качественные аж рвутся от натуги. работники матерятся. аж жутко интересно, что же такое парящее они там откачивают! что же, что же это могло бы быть??! наверное тоже что-то свеже-построенное как тот дом в юбилейном.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.12.23 - 12:10
#13984
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Цитата:
Карачун:
свеже-построенное

А в Рудном разве сейчас что то новое строят? По моему только реконструкция. Хотя как не житель Рудного могу и ошибаться.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.12.23 - 12:11
#13985
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Ветка стала густо красной, да ещё и под моей буквой. Торжественно заявляю, я к этому не имею никакого отношения.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 00:37
#13986
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эх, совки, совки. вечно на кого-то кивают, а тот...а этот...вытравил советский союз из своих граждан личную, персональную ответственность прежде всего за самого себя.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 10:20
#13987
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Цитата:
Карачун:
эх, совки, совки. вечно на кого-то кивают,

Сложное рассуждение, я чего то его не понял, увы!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 10:29
#13988
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Цитата:
ACROS: Да казахи мы все и Алекс - казах, за пределами, внутри он ОРЫС конечно.


я тут ,на форуме, не раз уже рассказывал про то,
как первый раз будучи в загранкомандировке, в Югославии ,
давным давно это было, в 1986 году,
в посольстве советском, в Белграде, женщина, работник посольства,
спросив откуда вы - и получив ответ- из Казахстана,
мне выдала- так вот вы какие, казахи, я раньше не встречала...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 10:57
#13989
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Цитата:
alex_60:
- так вот вы какие, казахи, я раньше не встречала...

Ну вот и все проблемы, главное не термин,главное смысл который мы в него вкладываем. Один наш переселенец с Псковской области приезжал, говорил его до сих пор там казахом называют. Это в Челябинской области в наши нюансы втыкаются , знают кто казах, а кто казахстанец, а Псков далековато, там до сих пор считают, что у нас всегда жара и верблюды по улицам бегают.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3695
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 13:02
#13990
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Цитата:
Vit:
Приглашаю на дискотеку


Эх, где мои 17 лет и красная рубаха? :-)
Дискотека для подростков!

По мне: тихая музыка, неспешный разговор, бокал вина, взгляд глаза в глаза...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 13:20
#13991
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Цитата:
таноми52:
Да мне тоже не 17 лет. Просто прикалываюсь. Тоже люблю тихий вечер. Бокал вина. Разговор по душам. Нежный поцелуй)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 13:36
#13992
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Эх не хотелось мешать. Просто наблюдение. Из вас бы сложилась замечательная пара, особенно если сложить вместе аватары. Верхняя часть Вита ,нижняя Таноми. Замечательный гибрид бы получился. Ребята не обижайтесь! Это от природы злоязычие у меня такое, я думаю нормально. А выражаюсь.. выражаюсь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 13:42
#13993
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Цитата:
таноми52:
Я так понял мой друг Саба тоже на тебя глаз положил. Выбирай) :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 13:56
#13994
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Цитата:
Vit:
Тоже люблю тихий вечер. Бокал вина. Разговор по душам. Нежный поцелуй)


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.23 - 13:58
#13995
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Цитата:
Vit:
Выбирай

Староват я для дискотек,лет на 40. Могу устроить романтический вечер под гитару и скрип суставов для аккомпанемента.
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