кстати вон, на горняков-парковой что-то лихо откачивают из колодца. шланги новые, качественные аж рвутся от натуги. работники матерятся. аж жутко интересно, что же такое парящее они там откачивают! что же, что же это могло бы быть??! наверное тоже что-то свеже-построенное как тот дом в юбилейном.
ACROS: Да казахи мы все и Алекс - казах, за пределами, внутри он ОРЫС конечно.
я тут ,на форуме, не раз уже рассказывал про то, как первый раз будучи в загранкомандировке, в Югославии , давным давно это было, в 1986 году, в посольстве советском, в Белграде, женщина, работник посольства, спросив откуда вы - и получив ответ- из Казахстана, мне выдала- так вот вы какие, казахи, я раньше не встречала...
alex_60: - так вот вы какие, казахи, я раньше не встречала...
Ну вот и все проблемы, главное не термин,главное смысл который мы в него вкладываем. Один наш переселенец с Псковской области приезжал, говорил его до сих пор там казахом называют. Это в Челябинской области в наши нюансы втыкаются , знают кто казах, а кто казахстанец, а Псков далековато, там до сих пор считают, что у нас всегда жара и верблюды по улицам бегают.
Эх не хотелось мешать. Просто наблюдение. Из вас бы сложилась замечательная пара, особенно если сложить вместе аватары. Верхняя часть Вита ,нижняя Таноми. Замечательный гибрид бы получился. Ребята не обижайтесь! Это от природы злоязычие у меня такое, я думаю нормально. А выражаюсь.. выражаюсь.
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