Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48123
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 17:27
Уголовное дело в отношении бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА рассматривают в суде № 2 Костаная. Они обвиняются в том, что требовали взятки от водителей, всего в деле 9 эпизодов.
Читать новость
Читать новость
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 10:47
У меня тоже пару раз было, но в Свердловске тогда ещё, договорились, а во Владимирской области обогнала жигули" пятёрка" и стучит пистолетом по стеклу. Ну наш один без мозгов, постучал зажигалкой китайской в форме "лимонки" гранаты ф 1, они сразу по газам, но это всё ещё в 90е было.
А с ГИБДД смешной случай был под Чебоксарами, в Москву ехали пустые за товаром к Миллениуму кажется. Докопался сержант"дай,дай". Водитель горячий попался, рубли железные лежали россыпью, взял и кинул ему прямо в грязь. Я испугался , думаю : "Всё проблемы". Смотрю ползает, подбирает, так и уехали.
А с ГИБДД смешной случай был под Чебоксарами, в Москву ехали пустые за товаром к Миллениуму кажется. Докопался сержант"дай,дай". Водитель горячий попался, рубли железные лежали россыпью, взял и кинул ему прямо в грязь. Я испугался , думаю : "Всё проблемы". Смотрю ползает, подбирает, так и уехали.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 10:50
Цитата:
Я вчера на базаре был, смотрю машина ДП стоит, а какой то баран мостится прямо пред ним поставить машину , а там знак" остановка запрещена. Он ему рявкнул по громкой, но даже выходить из машины не стал.
Vit:
Уважение!
Уважение!
Я вчера на базаре был, смотрю машина ДП стоит, а какой то баран мостится прямо пред ним поставить машину , а там знак" остановка запрещена. Он ему рявкнул по громкой, но даже выходить из машины не стал.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5287
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 10:53
Цитата:
По идеи так и должно быть: профилактика и предупреждение аварийной ситуации, ну а на практике: - ГАИ-ки в сущности кассиры МВД. Им тоже довели план по штрафам и пополнение бюджета. В областном бюджете отдельной строкой источник пополнения и проходит в графе доходы: - МВД, областной департамент полиции, где то по памяти ярдов три не меньше.
Vit:
Был случай.
Был случай.
По идеи так и должно быть: профилактика и предупреждение аварийной ситуации, ну а на практике: - ГАИ-ки в сущности кассиры МВД. Им тоже довели план по штрафам и пополнение бюджета. В областном бюджете отдельной строкой источник пополнения и проходит в графе доходы: - МВД, областной департамент полиции, где то по памяти ярдов три не меньше.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 11:32
Цитата:
Ну да я помню один из предыдущих министров отчитывал инспекторов за то, что камеры в бюджет приносят больше дохода чем они. Потому и штрафы конские, что нужно бюджет пополнять, а не из соображений безопасности дорожного движения. Как многие комментаторы здесь полагают.
Меня вот в отличие от Сайлау настигло приятное удивление, когда меня возле Троицка оштрафовали за отсутствие российской страховки. У нас в то время штраф за это был в районе 40000 тенге, а меня оштрафовали на 800 рублей, причём если оплачиваешь в течение 20 суток тогда 400 рублей, вот я и заплатил если грубо по 5 тенге за рубль 2000 тенге
ACROS:
ярдов три не меньше.
ярдов три не меньше.
Ну да я помню один из предыдущих министров отчитывал инспекторов за то, что камеры в бюджет приносят больше дохода чем они. Потому и штрафы конские, что нужно бюджет пополнять, а не из соображений безопасности дорожного движения. Как многие комментаторы здесь полагают.
Меня вот в отличие от Сайлау настигло приятное удивление, когда меня возле Троицка оштрафовали за отсутствие российской страховки. У нас в то время штраф за это был в районе 40000 тенге, а меня оштрафовали на 800 рублей, причём если оплачиваешь в течение 20 суток тогда 400 рублей, вот я и заплатил если грубо по 5 тенге за рубль 2000 тенге
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13676
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 05.12.23 - 11:42
Цитата:
saba:Штрафы в России на порядок меньше чем у нас. В Европе на уравне наших. Высокие. Я за скорость уже оплачивал. 20000 тенге. Камера щелкнула. А потом уже когда ехал обратно местная полиция остановила. И сказала у вас нарушение. Есть. Курвы всё у них есть в базе. Нашим каспием оплатил. У них сразу в машине. Ну это всё копейки. Если дозвол неправильно заполнил в Европе то штраф от ляма уже идёт и штраф стоянка. С Документацией у них строго.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1148
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 12:06
Цитата:
Вот из-за таких и становится коррупция непобедимой. Помню, когда автоцоны пооткрывали знакомый бизнесмен в истерике бился, как он теперь будет "вопросы решать", потом ничего, нашел лазейку, а с обычных граждан дерут по полной.
ACROS:
говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.
говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.
Вот из-за таких и становится коррупция непобедимой. Помню, когда автоцоны пооткрывали знакомый бизнесмен в истерике бился, как он теперь будет "вопросы решать", потом ничего, нашел лазейку, а с обычных граждан дерут по полной.
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 05.12.23 - 12:57
Цитата:
Про меня тоже не забудьте! Я тоже не считаю коррупцию абсолютным злом. И какой косяк..., не считаю налоги народными деньгами. Налоги это неизбежное зло, своего рода дань государству, отдал и забудь. Я вот не пойму все кричат запад и их ценности это плохо. А откуда пошло, что бюджет и налоги отданные нами это наши деньги? откуда пошла борьба с коррупцией, да и сама коррупция тоже? Всё оттуда с гнилого, толерантного, капиталистического запада. Хотя где у нас даже в СССР оставались капиталистические отношения я имею в виду весь ЮГ страны под названием СССР, коррупция была всегда. Вот так вот, это не наши духовные ценности и даже не Скрепы. Отдаешь налоги,это плата за спокойный сон, а что с ними государство делает, это его дела
[Исправлено: saba, 05.12.2023 - 13:07]
Дантист:
коррупция непобедимой.
коррупция непобедимой.
Про меня тоже не забудьте! Я тоже не считаю коррупцию абсолютным злом. И какой косяк..., не считаю налоги народными деньгами. Налоги это неизбежное зло, своего рода дань государству, отдал и забудь. Я вот не пойму все кричат запад и их ценности это плохо. А откуда пошло, что бюджет и налоги отданные нами это наши деньги? откуда пошла борьба с коррупцией, да и сама коррупция тоже? Всё оттуда с гнилого, толерантного, капиталистического запада. Хотя где у нас даже в СССР оставались капиталистические отношения я имею в виду весь ЮГ страны под названием СССР, коррупция была всегда. Вот так вот, это не наши духовные ценности и даже не Скрепы. Отдаешь налоги,это плата за спокойный сон, а что с ними государство делает, это его дела
[Исправлено: saba, 05.12.2023 - 13:07]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать