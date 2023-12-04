Отправлено: - 12:06

ACROS:

говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.

Цитата:Вот из-за таких и становится коррупция непобедимой. Помню, когда автоцоны пооткрывали знакомый бизнесмен в истерике бился, как он теперь будет "вопросы решать", потом ничего, нашел лазейку, а с обычных граждан дерут по полной.