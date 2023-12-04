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"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48122
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 17:27
Уголовное дело в отношении бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА рассматривают в суде № 2 Костаная. Они обвиняются в том, что требовали взятки от водителей, всего в деле 9 эпизодов.
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Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 17:27
Я всегда говорил маленькая домашняя коррупция идёт только на пользу всем. Кто то сдал или аппаратура всё таки записала? Если сдал,то мои проклятия ему обеспечены. Дорога это как общежитие, должно быть содружество родов войск.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 17:39
Давал и буду давать взятки. И иногда попадаю на хороших. Да. Да на нормальных и расходился без штрафа. Редко но было. Есть среди них норм. Есть там люди. Но и есть подонки.
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 17:50
Пример г. Тараз. Есть прямая дорога через гору и есть убитая через перевал. Прямая запрещено грузовым . Туман и я забил на знак. Спиным мозгом чувствую что щас поймают. Да остановили. Давай кружить на деньги или штраф. Я обычно много не говорю я такой, не люблю много говорить. Я сказал два предложения. Я очкую идти через перевал в туман. Хочешь выписать штраф? Алга. Мне на срать. Он не выписал и отдал доки. Удачи пожелал. Ак жол.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 18:12
Даа Виталий нет у нас с тобой нулевой терпимости к коррупции, не возьмут нас на госслужбу, не пройдём необходимый ценз на выборах и никогда не стать нам с тобой президентами! Вот горюшко то!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5286
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 18:13
Цитата:
Так только может сказать ОПЫТНЫЙ водило. Не бывает езда без нарушении и штрафа: - и есть нарушения которые НЕ ВЛИЯЮТ на безопасность дорожную, а есть которые ВЛИЯЮТ.
Меня в основном штрафуют за превышение: - трасса отличная (по нашим меркам) машина скоростная, проходимая, два моста, гололёд-мололёд, буран - не так страшны.
Всегда им говорю: - триста км. до города и обратно- если я буду ВСЕ ваши правила соблюдать, то когда я доеду до места. В большинстве срабатывает, ребята в основном неплохие, большинство с посёлков и сёл, ну и говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.
Ну а те которые ТВЁРДОЛОБЫЕ: - говорю им, "... протокол не заполняй что бы потом неудобно тебе перед начальством не было, он же строгой отчётности..." есть у меня опция из игры миллионеров: - "звонок другу".
Vit:
Давал и буду давать взятки. И иногда попадаю на хороших
Давал и буду давать взятки. И иногда попадаю на хороших
Так только может сказать ОПЫТНЫЙ водило. Не бывает езда без нарушении и штрафа: - и есть нарушения которые НЕ ВЛИЯЮТ на безопасность дорожную, а есть которые ВЛИЯЮТ.
Меня в основном штрафуют за превышение: - трасса отличная (по нашим меркам) машина скоростная, проходимая, два моста, гололёд-мололёд, буран - не так страшны.
Всегда им говорю: - триста км. до города и обратно- если я буду ВСЕ ваши правила соблюдать, то когда я доеду до места. В большинстве срабатывает, ребята в основном неплохие, большинство с посёлков и сёл, ну и говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.
Ну а те которые ТВЁРДОЛОБЫЕ: - говорю им, "... протокол не заполняй что бы потом неудобно тебе перед начальством не было, он же строгой отчётности..." есть у меня опция из игры миллионеров: - "звонок другу".
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 18:19
Цитата:
Вот и ещё один выпал из числа кандидатов в президенты РК
ACROS:
Меня в основном
Меня в основном
Вот и ещё один выпал из числа кандидатов в президенты РК
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5286
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 20:13
Цитата:
А, эти: бывший и действующий- они точно соответствовали и соответствует вашим критериям на нулевую и антикоррупционную терпимость ????
saba:
выпал из числа кандидатов в президенты РК
выпал из числа кандидатов в президенты РК
А, эти: бывший и действующий- они точно соответствовали и соответствует вашим критериям на нулевую и антикоррупционную терпимость ????
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6502
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 20:20
Много раз ездил в Россию, всего два раза остановили, и то спросить как у меня дела, нет ли проблем, жалобы. От такого отношения мне чуть не поплохело, я даже немного растерялся. Заезжаю к себе, мимо карабалыка, а там буквально на земле валяется знак "стоп". Я то думаю знаки обычно распологают на столбах, а этот кто-то потерял и проехал без остановки. оказывается знак действительный,как сказал мне офицер что догнал меня для составления протокола - не видишь что-ли, мы подперли кирпичом.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 695
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 23:27
.....брали,берём и будем брать,это спалились патрульные побирушки ......а что творится выше в рэу коррупция на коррупции коррупцией подгоняют водителям наказание ужесточили а побирушкам не думают.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 09:59
Цитата:
Да Вы что, у них там всё серьёзно тесты, психолог, всё как у взрослых, во всяком случае когда в акимат идёшь на госслужбу. Ну а если на госслужбе не отработал 5 по моему лет, то ленинская формула про кухарку превращается в пшик.
На президентском уровне тесты наверное не проходят, там ты априори кристально чистый борец с коррупцией. Во всяком случае все вокруг так твердят. Что думают не знаю, но мысли к делу не пришьёшь.
ACROS:
вашим критериям на нулевую и антикоррупционную терпимость ????
вашим критериям на нулевую и антикоррупционную терпимость ????
Да Вы что, у них там всё серьёзно тесты, психолог, всё как у взрослых, во всяком случае когда в акимат идёшь на госслужбу. Ну а если на госслужбе не отработал 5 по моему лет, то ленинская формула про кухарку превращается в пшик.
На президентском уровне тесты наверное не проходят, там ты априори кристально чистый борец с коррупцией. Во всяком случае все вокруг так твердят. Что думают не знаю, но мысли к делу не пришьёшь.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 10:06
Цитата:
Да ладно, процент остановки сотрудниками ДП и ГИБДД, примерно одинаков. Если не нарушаешь или какой нибудь рейд не проходит не останавливают от слова совсем, ни там ,ни здесь. Меня и здесь отпускали со словами:" Езжайте и будьте повнимательней". Это когда я в такси работал, ночью заснул, тут заявка упала, я глаза продрал и вперёд, а свет забыл включить спросонок, на Баймагамбетова светло, впереди всё видно и они навстречу.
сайлау курманов:
о раз ездил в Россию
о раз ездил в Россию
Да ладно, процент остановки сотрудниками ДП и ГИБДД, примерно одинаков. Если не нарушаешь или какой нибудь рейд не проходит не останавливают от слова совсем, ни там ,ни здесь. Меня и здесь отпускали со словами:" Езжайте и будьте повнимательней". Это когда я в такси работал, ночью заснул, тут заявка упала, я глаза продрал и вперёд, а свет забыл включить спросонок, на Баймагамбетова светло, впереди всё видно и они навстречу.
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 05.12.23 - 10:14
Цитата:
Я же говорю, в чужом рту пирог всегда слаще, когда ездил на фуре с водителем, они как чёрт ладана боялись ехать через Чувашию и Калмыкию , страшно лютовали там гибддэшники, даже пустые машины обдирали. Как сейчас не знаю.
сайлау курманов:
чуть не поплохело
чуть не поплохело
Я же говорю, в чужом рту пирог всегда слаще, когда ездил на фуре с водителем, они как чёрт ладана боялись ехать через Чувашию и Калмыкию , страшно лютовали там гибддэшники, даже пустые машины обдирали. Как сейчас не знаю.
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