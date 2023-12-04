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≡ Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48122
Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 10:56
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Быть индивидуальным предпринимателем в Казахстане выгодно. Вот только нужно все сделать правильно, чтобы потом не пострадать от штрафных санкций. И очень важно вовремя не только зарегистрировать свой небольшой бизнес, но и по закону в дальнейшем вести свою деятельность. Особенно это касается оплаты налогов. В любом случае процесс узаконивания своего бизнеса следует начинать с регистрации. Что об этом необходимо знать?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6502
Re: Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 10:56
#1
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Для начинающих предпринимателей было бы проще купить патент и не заморачиваться в подводных течениях. Например много лет назад меня подтянули за несвоевременную оплату социального платежа, хотя я и платил 25го числа каждого месяца, оплата ложилась позже и это было основанием на протокол. Сотрудники комитета молча глядели на это и когда этих т.н нарушении стало достаточно пригласили к себе.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3191
Re: Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 11:05
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Для начинающих предпринимателей было бы проще купить патент

Рабоать через патент сейчас можно по очень небольшому перечню видов деятельности. Оставили бы ЕСП и не морочили бы людам голову!
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
974
Re: Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 12:36
#3
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Если сдавать одну квартиру на длительный срок для проживания, то что это будет финансам? ЕСП вроде 3000 было, а если с ИП? Ждем повышения цен на аренду жилья
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
367
Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 12:50
#4
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Цитата:
dandiv:
если с ИП?

По патенту....
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3191
Re: Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 13:07
#5
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Цитата:
5555:

ежемесячно - 4900 медстраховка, 7000 пенсионка, 2450 соцотчисления и + 1% подоходного налога с заявленого дохода. После Нового года медстаховка, пенсионка и соочисления будут выше
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34143
Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 04.12.23 - 13:21
#6
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Цитата:
dandiv:
Ждем повышения цен на аренду жилья

1 процент с заявленного дохода.
Со 100 тысяч будет одна тысяча налога.
Остальное, пенсионка, медстраховка, это да, в нагрузку..
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
974
Re: Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 05.12.23 - 09:27
#7
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Можно по патенту?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34143
Регистрация ИП в Казахстане: учитываем важные нюансы
Отправлено: 05.12.23 - 09:40
#8
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Цитата:
dandiv:
Можно по патенту?

Там по моему, если доход не превышает 9 с копейками миллионов в год, то тогда патент и 1 процент.
Если превышает, то переходишь на какой то упрощенный или какой то режим, там уже 3 процента.
Но вот заявленный доход уже наверно не канает, уже все через кассовый наверно идет, тут уже консультацию с бухгалтерами надо делать.
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