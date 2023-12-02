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≡ Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48122
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
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На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19620
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 22:00
#30
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Цитата:
ACROS:
Я её лучше вас знаю


Плохо знаете видать.



Цитата:
Гога:
---Вот сборная Казахстана по биатлону в этом сезоне ----Женская сборная[править | править код]Кубок мираКубок IBUАнастасия КондратьеваАлина СкрипкинаПолина ЕгороваВишневская ГалинаКристина Титиевская ------как изволите их называть ?



Цитата:
ACROS:
Казашки
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3553
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 22:20
#31
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Цитата:
Гога:
но все же лучше ---***казахстанцы***

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,С раскосыми и жадными очами!
Вот кто он по национальности? Великий русский поэт Александр Блок, по отцу немецкие корни. по матери (Бекетова) татарские.
Русский или скиф?
Или Гоголь, русский или украинец, везде пишут великий русский писатель. Какой то депутат Госдумы чуть не подрался, когда при нём назвали его украинцем.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3693
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 22:33
#32
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Цитата:
saba:
Вот кто он по национальности?


Интересный вопрос!
Как место и среда влияют на национальный дух?
И чистая национальная кровь уже ни на что не влияет
Вспоминаю эпизод из какой-то повести:"Это никуда не годится!" - вопила сестра немца,служившего в русской армии. "Он теперь русский варвар- он рубит таракана саблей!!!"
:lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3553
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 22:45
#33
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Цитата:
таноми52:
вопрос!

Это не вопрос, это реакция на предыдущую дискуссию.Странная такая.
Кстати почему то на чемпионате ру Рыбакину одни называют упорно казашкой, другие не менее упорно москвичкой. Те которые её не любят называют казашкой, те кто хотят примазаться к её заслугам называют москвичкой или уроженкой Москвы. Это было бы верхом глупости выяснять, кто из них правее. Ну и примерно по нашей дискуссии то же самое. Для датчан наш вратарь Шацкий был чистокровный казах, а мы тут в нюансах разбираемся казах или казахстанец.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1164
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 23:15
#34
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вот вам пример, когда нацию возвышают/принижают
чтобы, начиная от ссоры довести до войны.
Запомните!
Национальности придумали, чтобы разобщать!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2843
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 05.12.23 - 01:09
#35
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Цитата:
saba:
а мы тут в нюансах разбираемся казах или казахстанец.

Ну для кого нюансы, а для кого принципиально.
Страна Казахстан, значит живущие в этой стране люди - Казахстанцы. Всё просто вроде.
Как и в России - Россияне. Я не знаю зачем и кто национализирует, но видимо кому то это нужно. Иначе было бы ВСЕМ понятна разница, между казахом и казахстанцем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5286
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 05.12.23 - 08:59
#36
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Цитата:
saba:
вратарь Шацкий был чистокровный казах


Да казахи мы все и Алекс - казах, за пределами, внутри он ОРЫС конечно.
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