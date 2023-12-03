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≡ «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48122
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
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Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1522
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 09:32
#30
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Цитата:
Мишаня:
И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сиро

А причём тут статус сироты? Всё зависит от человека! Не надо защищать лентяя и нытик а! У меня есть знакомая семья сирот так они утрут нос любому спецу! Кто хочет жить нормально и работать — ищет средства, кто не хочет — причины... скорее всего корень проблем в наследственности..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3553
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:17
#31
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Двоякое, даже многоякое у меня мнение. С одной стороны правы те кто считает . что раз жильё построено для льготников, то всё должно быть сделано качественно. Как впрочем всё что мы делаем должно быть качественным. С другой стороны поинтересуйтесь сколько стоит кв.м в этом арендном доме. Думаю не ошибусь если 140000 за квадрат, а рыночная цена новых домов подбирается кажется к 400000 .
Но и возражения другой стороны тоже к месту, на фото молодой парень не инвалид, что то мог бы и сам сделать. Кстати многие инвалиды терпеть не могут, когда их жалеют и зачастую делают гораздо больше чем здоровые люди. Ну и , то что сирота жизнь так сложилась, если относиться к этому так , что все должны тебя жалеть и всё делать за тебя,то жизнь не сложится в дальнейшем никак и ничего ты в жизни не добьёшься.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9618
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 10:28
#32
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Цитата:
Карачун:
вот такой подарок расцениваю как плевок в лицо человеку

Как гласит народная мудрость "Дарёному коню в зубы не смотрят",сейчас в очередях стоят тысячи льготников которые будут безумно рады любому жилью,давайте честно им скажем вот государство выделяет на бюджетное жильё по 140000 за м2 при том что себестоимость 280000тнг\м2 ,мы вам дадим квартиру но розетки вы доделаете сами,да они не только розетки,а полностью ремонт там сделают,только дай жилплощадь.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3553
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:28
#33
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И "система которая их выпнула в жизнь" абсолютно не при чём. разве система, сиречь государство виновата, что эти дети остались сиротами.Они были обделены в детстве в большей степени лаской и родительским участием, тем что государство априори дать им не могло. Я вот 7 й ребёнок в семье, родители точно не могли каждого из нас обеспечит жильём, поэтому на квартиру зарабатывал я сам и ремонт я делал сам,
Про розетки могло родиться в уме только человека, которому все должны. Особенно государство за то, что родители бросили их в младенческом возрасте, за то, что в детдоме не так уютно и хорошо как дома. "Я в жизни пострадал , а мне ещё квартиру без розеток дают!"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13670
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 10:33
#34
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А я понял в чем проблема( абайка- психолог извени, твой хлеб доедаю)). Парень работает в церкви. Он наслушашся/ насмотрелся на бабушек церковных. Привыкших жить не на пенсию , а на подачки. . И этот тоже решил что ему придёт в дом добрый дядька и заменит резетки и решит все его проблемы.
П.С дружище беги из этой церкви. Тебя бабушки там дабьют окончательно.

[Исправлено: Vit, 04.12.2023 - 09:35]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3553
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:35
#35
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А сестра у Вас Мишаня большой молодец, но вот к сожалению мир состоит по большей части из людей равнодушных к чужим бедам и этим самым сиротам нужно к этой самой жизни как то приспосабливаться. Как мне как то сказал один человек который остался без руки:"Жалость убивает"и занялся спортом, причем побеждал на международных соревнованиях
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3553
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:40
#36
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Насколько я знаю эта аренда жилья у него пожизненной может быть если сильно больших косяков не напорет, так что смело может ремонтом заниматься
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14477
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 11:35
#37
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Цитата:
1 декабря Мухтар Нурканов. - Мне только кусок линолеума дали - порог на кухне заделать. И все!

Больше в акимат за исправлением дефектов он обращаться не собирается - считает, что бесполезно.

Источник:


правильно
может один раз в дубай и абу-даби не сьездить а купить себе линолеум? по 40 лет дядькам а они все как дети малые рассчитывают что они самые хитрые сироты казанские которым все вокруг должны
деньги на отдых нашел и на линолеум значит найдет
не нравится квартира? продавай или отказывайся в пользу других очередников и живи в приюте
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
334
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 05.12.23 - 00:27
#38
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Цитата:
Добринцофф:
,давайте честно им скажем вот государство выделяет на бюджетное жильё по 140000 за м2 при том что себестоимость 280000тнг\м2

давайте!!! именно честно так и скажем. что за 140К за квадрат мы не в силах сделать качественную благоустроенную квартиру. но за эти деньги мы, допустим, можем сделать простенько, без изысков, возможно даже без балконов, но добротно и качественно квартиру в черновой отделке. с проведёнными коммуникациями но без узлов пользования ими (сиречь без розеток, кранов, газовых плит и т.д.). если кто из очереди желает, может получить такую квартиру и уже самостоятельно с течением времени обустроить её по своему желанию и усмотрению.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9618
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 05.12.23 - 01:34
#39
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Цитата:
Карачун:
без розеток, кранов, газовых плит и т.д.)

нормальные люди,когда заезжают в такие квартиры обычно всё это продают или просто выкидывают и переделывают по своему,я на ОЛХ такие плиты покупал новенькие за копейки.
Цитата:
Карачун:
если кто из очереди желает, может получить такую квартиру и уже самостоятельно с течением времени обустроить её по своему желанию и усмотрению.

Так все желают,они по 10 лет в очереди стоят,только скажите от желающих отбоя не будет.
Если что то люди покупают такие квартиры за деньги,а не бесплатно по очереди ломают всё и делают капитальный ремонт.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
334
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 05.12.23 - 07:02
#40
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Цитата:
Добринцофф:
Если что то люди покупают такие квартиры за деньги

...что ничего хорошего о них не говорит. купить эти трещины в стенах, сифонящие окна и протекающую крышу за деньги. то есть заплатить какому-то безответственному и ...орукому дилетанту. нет, я бы не назвал этих людей нормальными.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1522
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 05.12.23 - 07:34
#41
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Мой знакомые купили новое жильё в черновом варианте. И всё делали своими руками! За шесть месяцев сделали с квартиры картинку! не плакали и не ныли что нет денег и сил. А работали не покладая рук на трёх работах. А тут молодой здоровый парень сторожем в церкви..и то наверное сутки через двое, остальное время лежал на диване. Как потопаешь так и по лопаешь..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5286
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 05.12.23 - 08:55
#42
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Цитата:
Карачун:
о вот такой подарок расцениваю как плевок в лицо человеку,


Пусть это государство, хоть один раз ПЛЮНЕТ в меня таким способом: - я буду безмерно счастлив.
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