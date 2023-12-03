Отправлено: - 09:32

Мишаня:

И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сиро

Цитата:А причём тут статус сироты? Всё зависит от человека! Не надо защищать лентяя и нытик а! У меня есть знакомая семья сирот так они утрут нос любому спецу! Кто хочет жить нормально и работать — ищет средства, кто не хочет — причины... скорее всего корень проблем в наследственности..