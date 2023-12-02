Отправлено: - 22:45

таноми52:

вопрос!

Цитата:Это не вопрос, это реакция на предыдущую дискуссию.Странная такая.Кстати почему то на чемпионате ру Рыбакину одни называют упорно казашкой, другие не менее упорно москвичкой. Те которые её не любят называют казашкой, те кто хотят примазаться к её заслугам называют москвичкой или уроженкой Москвы. Это было бы верхом глупости выяснять, кто из них правее. Ну и примерно по нашей дискуссии то же самое. Для датчан наш вратарь Шацкий был чистокровный казах, а мы тут в нюансах разбираемся казах или казахстанец.