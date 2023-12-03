«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот. Читать новость
Мишаня: И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сиро
А причём тут статус сироты? Всё зависит от человека! Не надо защищать лентяя и нытик а! У меня есть знакомая семья сирот так они утрут нос любому спецу! Кто хочет жить нормально и работать — ищет средства, кто не хочет — причины... скорее всего корень проблем в наследственности..
Двоякое, даже многоякое у меня мнение. С одной стороны правы те кто считает . что раз жильё построено для льготников, то всё должно быть сделано качественно. Как впрочем всё что мы делаем должно быть качественным. С другой стороны поинтересуйтесь сколько стоит кв.м в этом арендном доме. Думаю не ошибусь если 140000 за квадрат, а рыночная цена новых домов подбирается кажется к 400000 . Но и возражения другой стороны тоже к месту, на фото молодой парень не инвалид, что то мог бы и сам сделать. Кстати многие инвалиды терпеть не могут, когда их жалеют и зачастую делают гораздо больше чем здоровые люди. Ну и , то что сирота жизнь так сложилась, если относиться к этому так , что все должны тебя жалеть и всё делать за тебя,то жизнь не сложится в дальнейшем никак и ничего ты в жизни не добьёшься.
Карачун: вот такой подарок расцениваю как плевок в лицо человеку
Как гласит народная мудрость "Дарёному коню в зубы не смотрят",сейчас в очередях стоят тысячи льготников которые будут безумно рады любому жилью,давайте честно им скажем вот государство выделяет на бюджетное жильё по 140000 за м2 при том что себестоимость 280000тнг\м2 ,мы вам дадим квартиру но розетки вы доделаете сами,да они не только розетки,а полностью ремонт там сделают,только дай жилплощадь.
И "система которая их выпнула в жизнь" абсолютно не при чём. разве система, сиречь государство виновата, что эти дети остались сиротами.Они были обделены в детстве в большей степени лаской и родительским участием, тем что государство априори дать им не могло. Я вот 7 й ребёнок в семье, родители точно не могли каждого из нас обеспечит жильём, поэтому на квартиру зарабатывал я сам и ремонт я делал сам, Про розетки могло родиться в уме только человека, которому все должны. Особенно государство за то, что родители бросили их в младенческом возрасте, за то, что в детдоме не так уютно и хорошо как дома. "Я в жизни пострадал , а мне ещё квартиру без розеток дают!"
А я понял в чем проблема( абайка- психолог извени, твой хлеб доедаю)). Парень работает в церкви. Он наслушашся/ насмотрелся на бабушек церковных. Привыкших жить не на пенсию , а на подачки. . И этот тоже решил что ему придёт в дом добрый дядька и заменит резетки и решит все его проблемы. П.С дружище беги из этой церкви. Тебя бабушки там дабьют окончательно.
А сестра у Вас Мишаня большой молодец, но вот к сожалению мир состоит по большей части из людей равнодушных к чужим бедам и этим самым сиротам нужно к этой самой жизни как то приспосабливаться. Как мне как то сказал один человек который остался без руки:"Жалость убивает"и занялся спортом, причем побеждал на международных соревнованиях
правильно может один раз в дубай и абу-даби не сьездить а купить себе линолеум? по 40 лет дядькам а они все как дети малые рассчитывают что они самые хитрые сироты казанские которым все вокруг должны деньги на отдых нашел и на линолеум значит найдет не нравится квартира? продавай или отказывайся в пользу других очередников и живи в приюте
Добринцофф: ,давайте честно им скажем вот государство выделяет на бюджетное жильё по 140000 за м2 при том что себестоимость 280000тнг\м2
давайте!!! именно честно так и скажем. что за 140К за квадрат мы не в силах сделать качественную благоустроенную квартиру. но за эти деньги мы, допустим, можем сделать простенько, без изысков, возможно даже без балконов, но добротно и качественно квартиру в черновой отделке. с проведёнными коммуникациями но без узлов пользования ими (сиречь без розеток, кранов, газовых плит и т.д.). если кто из очереди желает, может получить такую квартиру и уже самостоятельно с течением времени обустроить её по своему желанию и усмотрению.
Карачун: без розеток, кранов, газовых плит и т.д.)
нормальные люди,когда заезжают в такие квартиры обычно всё это продают или просто выкидывают и переделывают по своему,я на ОЛХ такие плиты покупал новенькие за копейки. Цитата:
Карачун: если кто из очереди желает, может получить такую квартиру и уже самостоятельно с течением времени обустроить её по своему желанию и усмотрению.
Так все желают,они по 10 лет в очереди стоят,только скажите от желающих отбоя не будет. Если что то люди покупают такие квартиры за деньги,а не бесплатно по очереди ломают всё и делают капитальный ремонт.
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