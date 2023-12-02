Отправлено: - 22:20

Гога:

но все же лучше ---***казахстанцы***

Цитата:Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,С раскосыми и жадными очами!Вот кто он по национальности? Великий русский поэт Александр Блок, по отцу немецкие корни. по матери (Бекетова) татарские.Русский или скиф?Или Гоголь, русский или украинец, везде пишут великий русский писатель. Какой то депутат Госдумы чуть не подрался, когда при нём назвали его украинцем.