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Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48121
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 20:18
Цитата:
Какая хер разница как они дразняться: - когда атакует футболисты сборной ФРГ, то комментатор обычно говорит: - "..в атаке немцы...", хотя там играют и этнические турки, и этнические поляки и этнические африканцы, но все они- НЕМЦЫ.
КГСПС:
Именно казахов
Именно казахов
Какая хер разница как они дразняться: - когда атакует футболисты сборной ФРГ, то комментатор обычно говорит: - "..в атаке немцы...", хотя там играют и этнические турки, и этнические поляки и этнические африканцы, но все они- НЕМЦЫ.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 34142
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 20:40
Интересно..
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 20:44
Цитата:
----Тоже всегда смущало ?
КГСПС:
Именно казахов? Или всё таки казахстанцев?
Именно казахов? Или всё таки казахстанцев?
----Тоже всегда смущало ?
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 20:50
Цитата:
-----Все же пока ещё есть .Все же лучше пока - казахстанцы .
ACROS:
Какая хер разница как они дразняться
Какая хер разница как они дразняться
-----Все же пока ещё есть .Все же лучше пока - казахстанцы .
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 20:51
Цитата:
Смущали : казахи или казахстанцы??
Гога:
всегда смущало ?
всегда смущало ?
Смущали : казахи или казахстанцы??
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:03
Цитата:
ACROS:----Не , прикалывало всегда .
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:12
Цитата:
----Не буду претендовать на истину в последней инстанции , но все же лучше ---***казахстанцы***
ACROS:
Смущали : казахи или казахстанцы??
Смущали : казахи или казахстанцы??
----Не буду претендовать на истину в последней инстанции , но все же лучше ---***казахстанцы***
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:22
Цитата:
Тогда как правильно будет, по вашему: "..русские напали на Украину.." или "...россияне напали на Украину..."
Гога:
буду претендовать на истину в последней инстанции
буду претендовать на истину в последней инстанции
Тогда как правильно будет, по вашему: "..русские напали на Украину.." или "...россияне напали на Украину..."
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:24
Цитата:
----Наверное так
ACROS:
.россияне напали на Украину..."
.россияне напали на Украину..."
----Наверное так
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:33
--------------Вот сборная Казахстана по биатлону в этом сезоне ----Женская сборная[править | править код]Кубок мираКубок IBUАнастасия КондратьеваАлина СкрипкинаПолина ЕгороваВишневская ГалинаКристина Титиевская ------как изволите их называть ?
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:34
------а это - мужская ---Мужская сборная[править | править код]Кубок мираКубок IBUВладислав КиреевБекентай ТурлубековАлександр МухинАсет ДюсеновКирилл Бауэр
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:41
Цитата:
Мне больше нравиться : ".казахи..": - казах Владимир Смирнов - стал олимпийским чемпионом; казашка- Ольга Шишигина - стала - олимпийской чемпионкой и так далее.
Не говорят же: - афроамериканец Кэрл Люиус стал олимпийским чемпионом, говорят- американец Кэрл Люиус - стал олимпийским чемприоном; немец Лукас Подольски - забил гол; или же голландец Рууд Гуллит - забил гол, хотя они и не немцы и не голландцы.
Могу ошибаться, но это моё мнение и я так считаю.
Гога:
Наверное так
Наверное так
Мне больше нравиться : ".казахи..": - казах Владимир Смирнов - стал олимпийским чемпионом; казашка- Ольга Шишигина - стала - олимпийской чемпионкой и так далее.
Не говорят же: - афроамериканец Кэрл Люиус стал олимпийским чемпионом, говорят- американец Кэрл Люиус - стал олимпийским чемприоном; немец Лукас Подольски - забил гол; или же голландец Рууд Гуллит - забил гол, хотя они и не немцы и не голландцы.
Могу ошибаться, но это моё мнение и я так считаю.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19620
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 21:43
Цитата:
конституцию надо читать.
там все написано.
ACROS:
конституцию надо читать.
там все написано.
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 21:44
Цитата:
Казашки
Гога:
-как изволите их называть ?
-как изволите их называть ?
Казашки
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 21:52
Цитата:
Я её лучше вас знаю: - но, считаю так, как считаю НУЖНЫМ.
alex_60:
конституцию надо читать
конституцию надо читать
Я её лучше вас знаю: - но, считаю так, как считаю НУЖНЫМ.
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