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≡ Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48121
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
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На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5284
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 20:18
#15
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Цитата:
КГСПС:
Именно казахов


Какая хер разница как они дразняться: - когда атакует футболисты сборной ФРГ, то комментатор обычно говорит: - "..в атаке немцы...", хотя там играют и этнические турки, и этнические поляки и этнические африканцы, но все они- НЕМЦЫ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34142
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 20:40
#16
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Интересно..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 20:44
#17
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Цитата:
КГСПС:
Именно казахов? Или всё таки казахстанцев?

----Тоже всегда смущало ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 20:50
#18
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Цитата:
ACROS:
Какая хер разница как они дразняться

-----Все же пока ещё есть .Все же лучше пока - казахстанцы .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5284
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 20:51
#19
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Цитата:
Гога:
всегда смущало ?


Смущали : казахи или казахстанцы??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:03
#20
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Цитата:
ACROS:
----Не , прикалывало всегда .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:12
#21
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Цитата:
ACROS:
Смущали : казахи или казахстанцы??

----Не буду претендовать на истину в последней инстанции , но все же лучше ---***казахстанцы***
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5284
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:22
#22
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Цитата:
Гога:
буду претендовать на истину в последней инстанции


Тогда как правильно будет, по вашему: "..русские напали на Украину.." или "...россияне напали на Украину..."
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:24
#23
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Цитата:
ACROS:
.россияне напали на Украину..."

----Наверное так
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:33
#24
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--------------Вот сборная Казахстана по биатлону в этом сезоне ----Женская сборная[править | править код]Кубок мираКубок IBUАнастасия КондратьеваАлина СкрипкинаПолина ЕгороваВишневская ГалинаКристина Титиевская ------как изволите их называть ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9121
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:34
#25
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------а это - мужская ---Мужская сборная[править | править код]Кубок мираКубок IBUВладислав КиреевБекентай ТурлубековАлександр МухинАсет ДюсеновКирилл Бауэр
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5284
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 04.12.23 - 21:41
#26
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Цитата:
Гога:
Наверное так


Мне больше нравиться : ".казахи..": - казах Владимир Смирнов - стал олимпийским чемпионом; казашка- Ольга Шишигина - стала - олимпийской чемпионкой и так далее.
Не говорят же: - афроамериканец Кэрл Люиус стал олимпийским чемпионом, говорят- американец Кэрл Люиус - стал олимпийским чемприоном; немец Лукас Подольски - забил гол; или же голландец Рууд Гуллит - забил гол, хотя они и не немцы и не голландцы.
Могу ошибаться, но это моё мнение и я так считаю.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19620
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 21:43
#27
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Цитата:
ACROS:


конституцию надо читать.
там все написано.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5284
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 21:44
#28
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Цитата:
Гога:
-как изволите их называть ?


Казашки
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5284
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 21:52
#29
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Цитата:
alex_60:
конституцию надо читать


Я её лучше вас знаю: - но, считаю так, как считаю НУЖНЫМ.
Профайл
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