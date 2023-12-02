Отправлено: - 21:41

Гога:

Наверное так

Цитата:Мне больше нравиться : ".казахи..": - казах Владимир Смирнов - стал олимпийским чемпионом; казашка- Ольга Шишигина - стала - олимпийской чемпионкой и так далее.Не говорят же: - афроамериканец Кэрл Люиус стал олимпийским чемпионом, говорят- американец Кэрл Люиус - стал олимпийским чемприоном; немец Лукас Подольски - забил гол; или же голландец Рууд Гуллит - забил гол, хотя они и не немцы и не голландцы.Могу ошибаться, но это моё мнение и я так считаю.