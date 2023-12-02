Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам. Читать новость
Какая хер разница как они дразняться: - когда атакует футболисты сборной ФРГ, то комментатор обычно говорит: - "..в атаке немцы...", хотя там играют и этнические турки, и этнические поляки и этнические африканцы, но все они- НЕМЦЫ.
--------------Вот сборная Казахстана по биатлону в этом сезоне ----Женская сборная[править | править код]Кубок мираКубок IBUАнастасия КондратьеваАлина СкрипкинаПолина ЕгороваВишневская ГалинаКристина Титиевская ------как изволите их называть ?
Мне больше нравиться : ".казахи..": - казах Владимир Смирнов - стал олимпийским чемпионом; казашка- Ольга Шишигина - стала - олимпийской чемпионкой и так далее. Не говорят же: - афроамериканец Кэрл Люиус стал олимпийским чемпионом, говорят- американец Кэрл Люиус - стал олимпийским чемприоном; немец Лукас Подольски - забил гол; или же голландец Рууд Гуллит - забил гол, хотя они и не немцы и не голландцы. Могу ошибаться, но это моё мнение и я так считаю.
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