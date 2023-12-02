Отправлено: - 20:18

КГСПС:

Именно казахов

Цитата:Какая хер разница как они дразняться: - когда атакует футболисты сборной ФРГ, то комментатор обычно говорит: - "..в атаке немцы...", хотя там играют и этнические турки, и этнические поляки и этнические африканцы, но все они- НЕМЦЫ.