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≡ Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48121
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
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На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5278
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 04.12.23 - 20:18
#15
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Цитата:
КГСПС:
Именно казахов


Какая хер разница как они дразняться: - когда атакует футболисты сборной ФРГ, то комментатор обычно говорит: - "..в атаке немцы...", хотя там играют и этнические турки, и этнические поляки и этнические африканцы, но все они- НЕМЦЫ.
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