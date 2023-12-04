Отправлено: - 20:14

Как сообщили в управлении образования, в связи с осадками и сильным гололедом 5 декабря будут переведены на дистанционное обучение учащиеся 1 смены с 0 по 11 классы и студенты колледжей всех курсов во всех городах и районах.