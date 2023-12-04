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≡ На дистанционное обучение переводят щкольников в Костанайской области 5 декабря из-за непогоды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48121
На дистанционное обучение переводят щкольников в Костанайской области 5 декабря из-за непогоды
Отправлено: 04.12.23 - 20:14
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Как сообщили в управлении образования, в связи с осадками и сильным гололедом 5 декабря будут переведены на дистанционное обучение учащиеся 1 смены с 0 по 11 классы и студенты колледжей всех курсов во всех городах и районах.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9108
Re: На дистанционное обучение переводят щкольников в...
Отправлено: 04.12.23 - 20:14
#1
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-------А чистить не пробовали ?
Профайл
electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1163
На дистанционное обучение переводят щкольников в Костанайской области 5 декабря из-за непогоды
Отправлено: 04.12.23 - 20:24
#2
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