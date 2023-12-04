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"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
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