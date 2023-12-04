Отправлено: - 18:13

Vit:

Давал и буду давать взятки. И иногда попадаю на хороших

Цитата:Так только может сказать ОПЫТНЫЙ водило. Не бывает езда без нарушении и штрафа: - и есть нарушения которые НЕ ВЛИЯЮТ на безопасность дорожную, а есть которые ВЛИЯЮТ.Меня в основном штрафуют за превышение: - трасса отличная (по нашим меркам) машина скоростная, проходимая, два моста, гололёд-мололёд, буран - не так страшны.Всегда им говорю: - триста км. до города и обратно- если я буду ВСЕ ваши правила соблюдать, то когда я доеду до места. В большинстве срабатывает, ребята в основном неплохие, большинство с посёлков и сёл, ну и говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.Ну а те которые ТВЁРДОЛОБЫЕ: - говорю им, "... протокол не заполняй что бы потом неудобно тебе перед начальством не было, он же строгой отчётности..." есть у меня опция из игры миллионеров: - "звонок другу".