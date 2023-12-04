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≡ "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48120
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 17:27
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Уголовное дело в отношении бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА рассматривают в суде № 2 Костаная. Они обвиняются в том, что требовали взятки от водителей, всего в деле 9 эпизодов.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3542
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 17:27
#1
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Я всегда говорил маленькая домашняя коррупция идёт только на пользу всем. Кто то сдал или аппаратура всё таки записала? Если сдал,то мои проклятия ему обеспечены. Дорога это как общежитие, должно быть содружество родов войск.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 17:39
#2
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Давал и буду давать взятки. И иногда попадаю на хороших. Да. Да на нормальных и расходился без штрафа. Редко но было. Есть среди них норм. Есть там люди. Но и есть подонки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
"Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 17:50
#3
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Пример г. Тараз. Есть прямая дорога через гору и есть убитая через перевал. Прямая запрещено грузовым . Туман и я забил на знак. Спиным мозгом чувствую что щас поймают. Да остановили. Давай кружить на деньги или штраф. Я обычно много не говорю я такой, не люблю много говорить. Я сказал два предложения. Я очкую идти через перевал в туман. Хочешь выписать штраф? Алга. Мне на срать. Он не выписал и отдал доки. Удачи пожелал. Ак жол.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3542
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 18:12
#4
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Даа Виталий нет у нас с тобой нулевой терпимости к коррупции, не возьмут нас на госслужбу, не пройдём необходимый ценз на выборах и никогда не стать нам с тобой президентами! Вот горюшко то!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5276
Re: "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших...
Отправлено: 04.12.23 - 18:13
#5
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Цитата:
Vit:
Давал и буду давать взятки. И иногда попадаю на хороших


Так только может сказать ОПЫТНЫЙ водило. Не бывает езда без нарушении и штрафа: - и есть нарушения которые НЕ ВЛИЯЮТ на безопасность дорожную, а есть которые ВЛИЯЮТ.
Меня в основном штрафуют за превышение: - трасса отличная (по нашим меркам) машина скоростная, проходимая, два моста, гололёд-мололёд, буран - не так страшны.
Всегда им говорю: - триста км. до города и обратно- если я буду ВСЕ ваши правила соблюдать, то когда я доеду до места. В большинстве срабатывает, ребята в основном неплохие, большинство с посёлков и сёл, ну и говорю при этом - будете в наших краях, служба службой, а жизнь есть жизнь, заезжайте, не последний человек в районе, решу НЕКОТОРЫЕ ваши вопросы.
Ну а те которые ТВЁРДОЛОБЫЕ: - говорю им, "... протокол не заполняй что бы потом неудобно тебе перед начальством не было, он же строгой отчётности..." есть у меня опция из игры миллионеров: - "звонок другу".
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