Отправлено: - 16:54

Получается он меня щелкнул за одно нарушение, но зачем-то сделал на 5.Пришло не на меня, мне шеф просто отдал эту барахло и сказал, хочешь иди разбирайся.но я оплатил. на память у себя эти 5 конвертов.остпвил.( да оплатил) но кто знает . Может я их в будущем покажу кому надо и вытащу лям )да какой лям. Три не меньше.