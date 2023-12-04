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≡ Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48120
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:08
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Платить больше за подачу питьевой воды, а также за пользование центральной канализацией жители областного центра начнут уже с нового года. Об изменении тарифов с 1 января 2024 года сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 16:37
#15
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Цитата:
5555:
А да. Тарировка. Ну не суть. Я просто не запариваюсь. Извините если кого обидел ошибкой) просто когда мне надо я напрягаюсь на работе , а когда дома на раслабоне мне без разницы буквы))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3542
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 17:24
#16
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Цитата:
Vit:
кого обидел ошибкой

Буду как Максаф Марика терроризировать. Страшно меня обидел, я то уже поверил, буду теперь сатисфакцию требовать 8-)
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