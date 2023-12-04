Отправлено: - 16:37

5555:

Цитата:А да. Тарировка. Ну не суть. Я просто не запариваюсь. Извините если кого обидел ошибкой) просто когда мне надо я напрягаюсь на работе , а когда дома на раслабоне мне без разницы буквы))