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≡ Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48120
Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 16:46
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По этому поводу у водителей возникли вопросы. Основные - работают ли АПК официально, снимается ли с них информация и может ли она сейчас стать основанием для административных наказаний.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
Re: Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 16:46
#1
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Многие до сих пор не верят. Мол я придумал ещё раз повторяю. Сергег глючит. Мне в руки отдали 5 штрафов. Они у меня дома лежат. Штраф один день, один час, один секунд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
Re: Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 16:54
#2
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Получается он меня щелкнул за одно нарушение, но зачем-то сделал на 5.Пришло не на меня, мне шеф просто отдал эту барахло и сказал, хочешь иди разбирайся.но я оплатил. на память у себя эти 5 конвертов.остпвил.( да оплатил) но кто знает . Может я их в будущем покажу кому надо и вытащу лям ) :-) да какой лям. Три не меньше.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1521
Re: Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 17:01
#3
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Цитата:
Основные - работают ли АПК официально, снимается ли с них информация и может ли она сейчас стать основанием для административных наказаний. Ведь функционал камер известен: они осуществляет фиксацию нарушений скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора, остановку в неположенном месте и т. п. В связи с этим возник также вопрос о том, установлены ли у всех смонтированных камер соответствующие дорожные знаки.

Источник:

Не нарушайте и будет вам счастье!
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
132
Re: Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 17:09
#4
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Предлагаю вот над чем подумать и задать соответствующие вопросы
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3542
Re: Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 17:19
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не нарушайте и будет вам счастье!

Это возможно если ездить утром на работу, вечером с работы и по одному маршруту и то утром уехал на работу по правилам в обед двойную сплошную нарисуют и будете Вы страшным нарушителем
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Отправлено: 04.12.23 - 17:25
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Не нарушайте и будет вам счастье!
Нет это хочень хороший приток денег. Я вам так скажу если я буду через каждый 1 км видить мутный знак. Экипаж которые меня стреляет камерой. Я в любом случае прдскальзнусь. И как коршуны налетят. Эти.
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