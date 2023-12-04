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Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48120
Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 09:47
В 2024 году в Казахстане планируется внедрить оплату за проезд на четырех участках автодорог общей протяженностью 1,2 тысячи километров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 367
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 09:47
Цитата:
Уважаемая редакция "допилите", пожалуйста статью Тенгри - пометьте категорию дороги Костанай - Троицк (я не водитель, ХЗ сколько там полос)...
2) на участках II категории (2 полосы): для легковых плата не взимается, для грузовых - от 1 до 5 МРП в месяц и от 12 до 60 МРП
Уважаемая редакция "допилите", пожалуйста статью Тенгри - пометьте категорию дороги Костанай - Троицк (я не водитель, ХЗ сколько там полос)...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6501
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 10:41
Там пока две полосы, ну раз решили брать плату наверное построят разделитель и добавят по одной полосе на каждую сторону, я так думаю. Иначе я бы постеснялся уже сейчас брать деньги 💰
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 10:46
Цитата:
Может и не добавят, а будут взимать деньги с грузовых авто, нормативы позволяют.
Хотя по мне там и двух полос хватает,не такая уж загруженность наших дорог. С Россией не сравнить.
сайлау курманов:
добавят по одной полосе на каждую сторону
добавят по одной полосе на каждую сторону
Может и не добавят, а будут взимать деньги с грузовых авто, нормативы позволяют.
Хотя по мне там и двух полос хватает,не такая уж загруженность наших дорог. С Россией не сравнить.
Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 11:07
Вангую
Щас Шымкент начнёт забастовки мутить, дороги перекрывать как это было 2 года назад. Хотя именно они ломают фрахты. Если я договорился с Москвы за лям ехать, то эти супер бизнесмены ломают цену и едут за 700 тыщ. А потом плачут а чем платную дорогу оплачивать. Идиоты. И это не моё мнение, а всех перевозчиков страны.
По сути мне пофиг сколько стоит дорога, хоть лям. Значит мне платите 2 ляма. И тд.
П.С думаю не надо удивлятся про дорожание продуктов)
Щас Шымкент начнёт забастовки мутить, дороги перекрывать как это было 2 года назад. Хотя именно они ломают фрахты. Если я договорился с Москвы за лям ехать, то эти супер бизнесмены ломают цену и едут за 700 тыщ. А потом плачут а чем платную дорогу оплачивать. Идиоты. И это не моё мнение, а всех перевозчиков страны.
По сути мне пофиг сколько стоит дорога, хоть лям. Значит мне платите 2 ляма. И тд.
П.С думаю не надо удивлятся про дорожание продуктов)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 520
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 12:13
наши бездари только взымать, собирать, наказывать, и запрещать могут. Вчера вернулся из Челябинска. По российским дорогам ехал 100-110 км. в час. Не дорога, а сказка. никакого намека на то что снег валил накануне и дождь был. Асфальт сухой. Несколько раз попадались спецмашины, обслуживающие дороги. Но сказка окончилась как только я пересек границу. Укатанный снег с коркой льда. Все машины плетутся 40-50 км. несколько раз сносило на встречку. Обидно на свою страну, точнее за людей. Тут о народе власть не думает. Около Карабалыка километров 10 дорогу реагентами обработали потом опять гололед. Вот какой контраст управления и хозяйствования страной. Позор. Очень просто запретить движение ссылаясь на гололед. Работать и думать нашим не дано. Климатические условия у наших соседей такие же как и у нас, но там следят за дорогами и СВОЕВРЕМЕННО все делают. А тут ждут весну когда все само растает. Бездари!!!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 520
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 12:15
за что еще они хотят деньги с людей снимать? ни совести, ни стыда.
Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 12:39
Цитата:
рихард: за что еще они хотят деньги с людей снимать? ни совести, ни стыдаПо логике все правильно. Дороги должны быть платные, наши взяли не с неба эту тему. Только они забыли что нужно обслуживать эту дорогу. Инфраструктура должна быть нормальная. КДМ( короче по простому посыпалки песка ))должны гонять круглые сутки. Покрытие дорог асфальтом не хочу обсуждать. А то в сепары сразу определят местные)
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 16:59
Цитата:
Это вам просто повезло ехать по трассе А-310. Там наверное и дождь со снегом южные были. А вот в Свердловской области трассы перекрывали. И не из-за того, что переметы. А именно из-за того, что не чистили. Местные не буду упоминать, но Федеральная Р-354!
Поэтому дифирамбы я дорожникам РФ не пел, может разве что в сравнении с РК.
рихард:
Вчера вернулся из Челябинска. По российским дорогам ехал 100-110 км. в час. Не дорога, а сказка. никакого намека на то что снег валил накануне и дождь был
Вчера вернулся из Челябинска. По российским дорогам ехал 100-110 км. в час. Не дорога, а сказка. никакого намека на то что снег валил накануне и дождь был
Это вам просто повезло ехать по трассе А-310. Там наверное и дождь со снегом южные были. А вот в Свердловской области трассы перекрывали. И не из-за того, что переметы. А именно из-за того, что не чистили. Местные не буду упоминать, но Федеральная Р-354!
Поэтому дифирамбы я дорожникам РФ не пел, может разве что в сравнении с РК.
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 17:01
Цитата:
Вот это и удивляет!
Vit:
Только они забыли что нужно
Только они забыли что нужно
Вот это и удивляет!
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 17:13
Цитата:
В чужой тарелке бифштекс всегда сочнее Наши дорожники немного подтянулись. Но на Урале в сторону Башкортостана дорожные службы ещё со времён Союза работали образцово. Я тогда часто катался в ту сторону,уже во время бурана целые колонны дорожной техники выходили, хотя от аварий всё равно не спасало, улетали с трассы почему то больше всего Уазики. Мы подъехали на Мазе, как раз один вылезал на дорогу, а его "буханка" маленькой точкой внизу виднелась. Урал хоть и старые, но всё таки горы.
Мишаня:
дифирамбы я дорожникам РФ не пел,
дифирамбы я дорожникам РФ не пел,
В чужой тарелке бифштекс всегда сочнее Наши дорожники немного подтянулись. Но на Урале в сторону Башкортостана дорожные службы ещё со времён Союза работали образцово. Я тогда часто катался в ту сторону,уже во время бурана целые колонны дорожной техники выходили, хотя от аварий всё равно не спасало, улетали с трассы почему то больше всего Уазики. Мы подъехали на Мазе, как раз один вылезал на дорогу, а его "буханка" маленькой точкой внизу виднелась. Урал хоть и старые, но всё таки горы.
Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 17:19
Цитата:
saba:Саба дос вы катались видимо до войны. Щас всё очень плохо. РФ видимо экономит. Я разницу вижу . Раньше я мог похвалится что РФ красава. Щас подумаю что б так сказать. Видимо бюджет хромает у них.
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 17:29
Цитата:
Я тебе больше скажу, я катался там ещё до тучных российских нулевых. После этого только до Челябинска.
Vit:
катались видимо до войны.
катались видимо до войны.
Я тебе больше скажу, я катался там ещё до тучных российских нулевых. После этого только до Челябинска.
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