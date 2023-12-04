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≡ "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48120
"Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 04.12.23 - 14:57
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На этот раз на скамье подсудимых 19-летняя Бахытгуль ДЮСЕКИНА. Она обвиняется по шести эпизодам, причем в двух суммы ущерба превысили 5 млн и 12 млн тенге. В числе потерпевших - бывший депутат Верховного Совета, Герой Соцтруда.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
86
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 14:57
#1
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" Дело Дюсекинов " - Дюсекиной , "давали ее указания " - ей, - исправьте,пожалуйста
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
642
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 15:03
#2
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Цитата:
Филипповна:
" Дело Дюсекинов " - Дюсекиной , "давали ее указания " - ей, - исправьте,пожалуйста

Спасибо, исправили
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 15:22
#3
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Цитата:
Самым крупным оказался эпизод бывшего депутата Верховного совета СССР, Героя Соцтруда Алевтины КУЗЬМИНОЙ. У нее обманом забрали более 12 млн тенге наличными

Это очень значимый результат карьеры не бывшего а именно мошенников. Во кто у нас законы одобрямсы
. Даже себя не могут защитить. Даже зауважал мошенников)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6501
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 16:33
#4
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Зачем старикам столько денег, чтобы раздавали разным проходимцам. Надо умерить им пенсии, а пособия по безработице, родовые и стипендии увеличить. До сих пор не поиму политику властей. Надо молодым помогать сегодня и сейчас, чем старикам....
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1121
"Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 04.12.23 - 17:05
#5
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Цитата:
Vit:
Во кто у нас законы одобрямсы

При Советах денег за это не платили, разве что по основному производству. Не то, что нынче. Нынешних-то одобрямсов смогут обуть?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1521
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 17:07
#6
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Цитата:
Общая сумма - 12 млн 880 тысяч тенге.
Пенсионерка пояснила: так как после развала СССР всех обманули и ее деньги пропали, банкам она больше не доверяла. Все сбережения хранила дома.

Источник:


Крутые у нас пенсы по 12 лямов под матрасом! И для чего им столько денег? Похороны обещали на Красной площади?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13665
"Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 04.12.23 - 17:11
#7
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Цитата:
Мишаня: Нынешних-то одобрямсов смогут обуть?
Ну получается обули тех кто нас должен охранять от всякой нечисти. И это очень правильный эпизод. Значит там сидят, незнаю. Хотел сказать матерное слово. Но потом понял. Виталя держи себя. И так проблем у тебя много.
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