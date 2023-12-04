Отправлено: - 17:11

Мишаня: Нынешних-то одобрямсов смогут обуть?

Цитата:Ну получается обули тех кто нас должен охранять от всякой нечисти. И это очень правильный эпизод. Значит там сидят, незнаю. Хотел сказать матерное слово. Но потом понял. Виталя держи себя. И так проблем у тебя много.