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≡ "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48118
"Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 04.12.23 - 14:57
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На этот раз на скамье подсудимых 19-летняя Бахытгуль ДЮСЕКИНА. Она обвиняется по шести эпизодам, причем в двух суммы ущерба превысили 5 млн и 12 млн тенге. В числе потерпевших - бывший депутат Верховного Совета, Герой Соцтруда.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
86
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 14:57
#1
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" Дело Дюсекинов " - Дюсекиной , "давали ее указания " - ей, - исправьте,пожалуйста
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
642
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 15:03
#2
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Цитата:
Филипповна:
" Дело Дюсекинов " - Дюсекиной , "давали ее указания " - ей, - исправьте,пожалуйста

Спасибо, исправили
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13657
Re: "Дед, я попал в аварию!" - Третье дело о дроппере...
Отправлено: 04.12.23 - 15:22
#3
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Цитата:
Самым крупным оказался эпизод бывшего депутата Верховного совета СССР, Героя Соцтруда Алевтины КУЗЬМИНОЙ. У нее обманом забрали более 12 млн тенге наличными

Это очень значимый результат карьеры не бывшего а именно мошенников. Во кто у нас законы одобрямсы
. Даже себя не могут защитить. Даже зауважал мошенников)
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