Отправлено: - 15:22

Самым крупным оказался эпизод бывшего депутата Верховного совета СССР, Героя Соцтруда Алевтины КУЗЬМИНОЙ. У нее обманом забрали более 12 млн тенге наличными

Цитата:Это очень значимый результат карьеры не бывшего а именно мошенников. Во кто у нас законы одобрямсы. Даже себя не могут защитить. Даже зауважал мошенников)