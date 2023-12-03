Отправлено: - 13:42

saba:

И ни аким города.ни аким области, ни действующий президент, ни даже бывший Елбасы к этому отношения не имеют.

Цитата:Ну кто то же в доле..Сами по себе бизнесмены такое себе лично позволить не смогут, даже если напрягутся до того самого, мочеиспускания..