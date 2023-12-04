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Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48118
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:08
Платить больше за подачу питьевой воды, а также за пользование центральной канализацией жители областного центра начнут уже с нового года. Об изменении тарифов с 1 января 2024 года сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 94
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:08
Доллар упал в цене, нефть подешевела максимально. На что еще сослались монополисты, чтобы поднять цену????
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6500
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:19
По привычке, кажется это уже становится каким-то предновогодним сюрпризом от всех и вся, под молчаливое согласие как населения так и чиновников которые должны не допускать такую вольность от монополиста. Вроде нет таких уж крупных оснований, но это случается постоянно и по калашному ряду всех услугодателей, конечно кроме таксистов. Эти молча сносят все удары судьбы......
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:20
Цитата:
Михаил: Доллар упал в цене, нефть подешевела максимально. На что еще сослались монополисты, чтобы поднять цену????Прохожу тонировку тахографа. Это как газовый счётчик, и тд. ( это приблуда которая за мной следит, сколько я сплю, еду, стою.) её нужно время от времени проходить проверку и в сервисе подняли в два раза цену. Я им зачем, почему. Они: Но ведь долар вырос. А... Понятно. Хороший ответ. И причём тут бакс когда ты гад оплату за услугу берёшь деревяными.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3191
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:23
Хлорка, наверное, подорожала
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:24
Цитата:
Я помню в конце 80х, мой однокурсник немец ездил в гости в Германию к дяде-миллионеру,он во время войны попал в плен сначала к немцам, а потом оказался в Западной Германии. Шоком для моего однокурсника стало то, что при посещении туалета надо было обязательно класть денежку в копилку в туалете, на что дядя заявил "Вода у нас дорогая".
Казахстан страна дефицитная по водным ресурсам, плюс надвигающееся глобальное потепление не удивлюсь , что лет так через 30-40 вода будет стоить дороже той же самой нефти.
Михаил:
нефть подешевела максимально.
нефть подешевела максимально.
Я помню в конце 80х, мой однокурсник немец ездил в гости в Германию к дяде-миллионеру,он во время войны попал в плен сначала к немцам, а потом оказался в Западной Германии. Шоком для моего однокурсника стало то, что при посещении туалета надо было обязательно класть денежку в копилку в туалете, на что дядя заявил "Вода у нас дорогая".
Казахстан страна дефицитная по водным ресурсам, плюс надвигающееся глобальное потепление не удивлюсь , что лет так через 30-40 вода будет стоить дороже той же самой нефти.
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:27
Цитата:
А для чего тонировать тахограф? Чтобы транспортная инспекция там ничего не разглядела?
Vit:
тонировку тахографа.
тонировку тахографа.
А для чего тонировать тахограф? Чтобы транспортная инспекция там ничего не разглядела?
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:34
Цитата:
saba: А для чего тонировать тахограф? Чтобы транспортная инспекция там ничего не разглядела?Она нужна как и любому счётчику требуется корректировка, так как со временем вся аппаратура имеет свойства ошибатся. А щас такие технологии в Европах у транспортников он может через этот тахограф посмотреть че я делал ровно месяц назад. ( например ехал 20 часов без сна.) вот для этого и нужен тахограф. Что б я не наглел. Штрафы огромные.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14477
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:49
гоним санкционку в россию,выводим их заводы к себе
а вода которая идет к нам оттуда дорожает
договариваемся о строительстве АЭС (который явно россия будет строить) переводим предприятия свои на поставки в россию а электричество получаемое из рф дорожает
бесполезное ЕАЭС и дружба с Россией какаято бесполезная
олигархи навариваются с двух сторон а народ как-то не видит особого профита от этих сделок
а вода которая идет к нам оттуда дорожает
договариваемся о строительстве АЭС (который явно россия будет строить) переводим предприятия свои на поставки в россию а электричество получаемое из рф дорожает
бесполезное ЕАЭС и дружба с Россией какаято бесполезная
олигархи навариваются с двух сторон а народ как-то не видит особого профита от этих сделок
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 367
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:53
Цитата:
Тарировка - градуировка измерительных приборов и регулирующих устройств.
П.С. я понял, что выше была шутка юмора....
saba:
А для чего тонировать тахограф?
А для чего тонировать тахограф?
Тарировка - градуировка измерительных приборов и регулирующих устройств.
П.С. я понял, что выше была шутка юмора....
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 12:06
Цитата:
Раньше иголкой на нём рисовали графики, сейчас нельзя?
Vit:
нужен тахограф.
нужен тахограф.
Раньше иголкой на нём рисовали графики, сейчас нельзя?
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 12:07
Ой опять от темы уклонился, прошу простить великодушно
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 12:09
Цитата:
saba: Раньше иголкой на нём рисовали графики, сейчас нельзя?Нет. Это были шайбы. Щас электронные. У каждого чип личный. Ну там есть всякие махинации разные но я не хочу тут подробности расписывать. Врятли это нужно форумчан. Я и так тут лишнего наговорил)
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 13:03
Цитата:
Ты не одинок! Все мы такие.
Vit:
Я и так тут лишнего наговорил)
Я и так тут лишнего наговорил)
Ты не одинок! Все мы такие.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 146
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 14:13
А у нас будут новости когда ни-будь положительные?! То кран упал, то бабулю "забили" ,то вода дорожает и свет следом после нового года. Вообще в жизни хоть что то будет хорошего?! Или чем дальше в лес тем больше дров. Дипрессуха у всех уже с этими дорожаниями и прочими угнетающими настроение людей известиями
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