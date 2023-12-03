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≡ Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48118
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 03.12.23 - 16:39
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Произошло это сегодня, 3 декабря. Собрались жители домов в районе парка Победы, неподалеку от которых идет строительство 11-этажного дома и планируется возведение 19-этажного. Люди против новой стройки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34125
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 04.12.23 - 13:33
#15
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Помнится тот, что стоит в парке от БК, по 1300 долларов за квадрат был.
Наверно к этому и идет.
Хотя сейчас там "подешевело", и уже можно купить за 800 за квадрат с отделкой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13657
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 04.12.23 - 13:39
#16
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Цитата:
111:
Я ваще предлагаю у Марикджана во дворе пару многоэтажек воткнуть тем более у них есть там насосная станция японская. . Ну так что б он не раслаблялся)что б плохо спал по ночам(давайте пицитию или как там правильно к акиму напишем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34125
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 04.12.23 - 13:42
#17
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Цитата:
saba:
И ни аким города.ни аким области, ни действующий президент, ни даже бывший Елбасы к этому отношения не имеют.

Ну кто то же в доле..
Сами по себе бизнесмены такое себе лично позволить не смогут, даже если напрягутся до того самого, мочеиспускания..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34125
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 04.12.23 - 13:44
#18
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Цитата:
Vit:
ваще предлагаю у Марикджана во дворе пару многоэтажек воткнуть

Ну у нас трехэтажку в ближайшем будущем снесут обязательно.
От этого не уйти.
Втыкнут да, 19 этажей, вид мне закроют, но мы постараемся взять уже в новой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34125
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 04.12.23 - 13:47
#19
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Цитата:
Vit:
насосная станция японская. . Ну

Она меньше очков давит, как нам Костанай Су сказали, мы на высоте находимся.
Без насоса что то два с половиной, что очень мало.
Да и чтоб в середине строить, у нас то оформлен кондоминимум, тяжеловато будет..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13657
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 04.12.23 - 14:17
#20
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Цитата:
111: Да и чтоб в середине строить, у нас то оформлен кондоминимум, тяжеловато будет..
Почему тяжело? Но выйдите вы всем двором. , помохаите ручкой СМИ. Вечером пойдете домой. А мы " Елена-д " Построим дом. П.С. не нравится?. А если много будите говорить, мы щас нафиг парк переиимуем. А рядом построим цементный завод. Так что радуйтесь.
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