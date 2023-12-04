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≡ Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48117
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:08
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Платить больше за подачу питьевой воды, а также за пользование центральной канализацией жители областного центра начнут уже с нового года. Об изменении тарифов с 1 января 2024 года сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
94
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:08
#1
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Доллар упал в цене, нефть подешевела максимально. На что еще сослались монополисты, чтобы поднять цену????
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6500
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:19
#2
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По привычке, кажется это уже становится каким-то предновогодним сюрпризом от всех и вся, под молчаливое согласие как населения так и чиновников которые должны не допускать такую вольность от монополиста. Вроде нет таких уж крупных оснований, но это случается постоянно и по калашному ряду всех услугодателей, конечно кроме таксистов. Эти молча сносят все удары судьбы......
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13654
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:20
#3
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Цитата:
Михаил: Доллар упал в цене, нефть подешевела максимально. На что еще сослались монополисты, чтобы поднять цену????
Прохожу тонировку тахографа. Это как газовый счётчик, и тд. ( это приблуда которая за мной следит, сколько я сплю, еду, стою.) её нужно время от времени проходить проверку и в сервисе подняли в два раза цену. Я им зачем, почему. Они: Но ведь долар вырос. А... Понятно. Хороший ответ. И причём тут бакс когда ты гад оплату за услугу берёшь деревяными.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3190
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:23
#4
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Хлорка, наверное, подорожала
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3536
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:24
#5
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Цитата:
Михаил:
нефть подешевела максимально.

Я помню в конце 80х, мой однокурсник немец ездил в гости в Германию к дяде-миллионеру,он во время войны попал в плен сначала к немцам, а потом оказался в Западной Германии. Шоком для моего однокурсника стало то, что при посещении туалета надо было обязательно класть денежку в копилку в туалете, на что дядя заявил "Вода у нас дорогая".
Казахстан страна дефицитная по водным ресурсам, плюс надвигающееся глобальное потепление не удивлюсь , что лет так через 30-40 вода будет стоить дороже той же самой нефти.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3536
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:27
#6
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Цитата:
Vit:
тонировку тахографа.

А для чего тонировать тахограф? Чтобы транспортная инспекция там ничего не разглядела? ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13654
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:34
#7
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Цитата:
saba: А для чего тонировать тахограф? Чтобы транспортная инспекция там ничего не разглядела?
Она нужна как и любому счётчику требуется корректировка, так как со временем вся аппаратура имеет свойства ошибатся. А щас такие технологии в Европах у транспортников он может через этот тахограф посмотреть че я делал ровно месяц назад. ( например ехал 20 часов без сна.) вот для этого и нужен тахограф. Что б я не наглел. Штрафы огромные.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14477
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:49
#8
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гоним санкционку в россию,выводим их заводы к себе
а вода которая идет к нам оттуда дорожает
договариваемся о строительстве АЭС (который явно россия будет строить) переводим предприятия свои на поставки в россию а электричество получаемое из рф дорожает

бесполезное ЕАЭС и дружба с Россией какаято бесполезная
олигархи навариваются с двух сторон а народ как-то не видит особого профита от этих сделок
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
367
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 11:53
#9
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Цитата:
saba:
А для чего тонировать тахограф?

Тарировка - градуировка измерительных приборов и регулирующих устройств.

П.С. я понял, что выше была шутка юмора.... :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3536
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 12:06
#10
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Цитата:
Vit:
нужен тахограф.

Раньше иголкой на нём рисовали графики, сейчас нельзя?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3536
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 12:07
#11
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Ой опять от темы уклонился, прошу простить великодушно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13654
Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 12:09
#12
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Цитата:
saba: Раньше иголкой на нём рисовали графики, сейчас нельзя?
Нет. Это были шайбы. Щас электронные. У каждого чип личный. Ну там есть всякие махинации разные но я не хочу тут подробности расписывать. Врятли это нужно форумчан. Я и так тут лишнего наговорил)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3536
Re: Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Отправлено: 04.12.23 - 13:03
#13
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Цитата:
Vit:
Я и так тут лишнего наговорил)

Ты не одинок! Все мы такие. :oops:
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