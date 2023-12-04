Отправлено: - 11:34

saba: А для чего тонировать тахограф? Чтобы транспортная инспекция там ничего не разглядела?

Цитата:Она нужна как и любому счётчику требуется корректировка, так как со временем вся аппаратура имеет свойства ошибатся. А щас такие технологии в Европах у транспортников он может через этот тахограф посмотреть че я делал ровно месяц назад. ( например ехал 20 часов без сна.) вот для этого и нужен тахограф. Что б я не наглел. Штрафы огромные.