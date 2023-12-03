Отправлено: - 11:29

ACROS:

Короче, новый сериал, диванники-запасайтесь Колой, чипсами: - Кумар Аксакалов против народа, или наоборот- жильцы против Кумара Аксакалова (это же его идея - застроить центр города высотками, Архимед - вширь хотел).

Артем Марусич:

Удивительно как у нас в городе народ быстро понял, что человейники до добра не доводят.

Цитата:строили вширь нытики начали ныть что далеко ездить, что инфструктры нет, ныли что загородные забегаловки сносят ради школ итдначали строить в центре ноют что им света не видно, что парковок не хватит итдвывод-каждый ноет на свой лада по сути город на 60% застроен одноэтажными сараями что иногда кажется что живешь в огромной деревнецентр города одноэтажный и двухэтажный а окраины в высоткахЦитата:нью йоркский Манхеттен и все центры американских городов застроенные человейниками под 50 этажей уже сносят?