Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 03.12.23 - 16:39
Произошло это сегодня, 3 декабря. Собрались жители домов в районе парка Победы, неподалеку от которых идет строительство 11-этажного дома и планируется возведение 19-этажного. Люди против новой стройки. Читать новость
Короче, новый сериал, диванники-запасайтесь Колой, чипсами: - Кумар Аксакалов против народа, или наоборот- жильцы против Кумара Аксакалова (это же его идея - застроить центр города высотками, Архимед - вширь хотел).
Цитата:
Ильяс: утвержденному Генплану
Генплан- это как женщина с низкой социальной ответственностью - её имеет каждый аким и по разному ( кто вширь, кто вверх)
сайлау курманов: где аналитики и эксперты, ждемс новых откровении и анализов.
Вы же по опыту "стометровок" должны знать: - какая аналитика, какие эксперты 77- как скажет аким так и будет- скажет как Архимед- вширь- так и будет вширь; скажет как Кумар - ввысь- так и эти же эксперты и подтвердят- ввысь надо, вширь неправильно; завтра придёт нью-Архимед, скажет вглубь - эти же эксперты скажут- да, правильно нужно вглубь.
сайлау курманов: не такая острая нужда или необходимость.
У нас, вернее у властей, никогда не было нужды, тем более острой: строить ЛРТ; проводить ненужную ЭКСПО; вводить и присваивать титул Елбасы и много чего другого и ненужного.
Зато есть БОЛЬШАЯ нужда на эти впустую потраченные деньги: провести газ в ауылах провести качественную питьеую воду в тех же ауылах отремонтировать сельские дороги усилить медицину в сёлах покрыть качественным интернетом сельскую территорию
родом из Шанхая2022: .что что а при Елбасы краны не падали...
Падали ещё как,в Астане и не раз и с человеческими жертвами. В основном в начале и на маленьких стройках, когда туда со всей страны(в том числе из Костаная)свезли весь хлам советских времён постройки. Целый бизнес был. здесь разбирали, грузили на трал, потом в Астане собирали.
сайлау курманов: Мне кажется строить высотку не такая острая нужда
У Вас нет нужды, а застройщика есть. Себестоимость кв.м до определённого предела снижается с каждым этажом ввысь. Фундамент, пусть усиленный, но один коммуникации большей мощности но в одно место и т.д. А цена на рынке в основном общая, что в пяти этажном доме , что в 19 ти этажном,а если взять во внимание любителей посмотреть на город с высоты , как допустим Марик, то от желающих отбоя не будет.
Собственно говоря, если действовать по закону и нормативам, шансов у жильцов и акимата города мало. Земля в частной собственности, все разрешительные документы получены, сваебойные работы не запрещены, в остатке имеем только несчастный случай на производстве, который может случиться везде, хоть по халатности, хоть по техническим причинам. И ни аким города.ни аким области, ни действующий президент, ни даже бывший Елбасы к этому отношения не имеют. Но всё не так однозначно, общественный резонанс и непривычка соблюдать законы могут сделать чудо.
ACROS: Короче, новый сериал, диванники-запасайтесь Колой, чипсами: - Кумар Аксакалов против народа, или наоборот- жильцы против Кумара Аксакалова (это же его идея - застроить центр города высотками, Архимед - вширь хотел).
строили вширь нытики начали ныть что далеко ездить, что инфструктры нет, ныли что загородные забегаловки сносят ради школ итд начали строить в центре ноют что им света не видно, что парковок не хватит итд
вывод-каждый ноет на свой лад а по сути город на 60% застроен одноэтажными сараями что иногда кажется что живешь в огромной деревне центр города одноэтажный и двухэтажный а окраины в высотках
Цитата:
Артем Марусич: Удивительно как у нас в городе народ быстро понял, что человейники до добра не доводят.
нью йоркский Манхеттен и все центры американских городов застроенные человейниками под 50 этажей уже сносят?
saba: как допустим Марик, то от желающих отбоя не будет.
На самом верху наверно двухэтажные квартиры будут, как в девятинах в начале АльФараби. Как там они, пеньхаусы, как то так.. Ну по 510 тысяч за метр черновой, а значит где то 600 чистовой, всяким Марикам будет не по карманам..
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