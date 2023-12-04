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2) на участках II категории (2 полосы): для легковых плата не взимается, для грузовых - от 1 до 5 МРП в месяц и от 12 до 60 МРП

Цитата:Уважаемая редакция "допилите", пожалуйста статью Тенгри - пометьте категорию дороги Костанай - Троицк (я не водитель, ХЗ сколько там полос)...